Яких тем слід уникати, коли виникає бажання похвалитися

Хвастощі можуть бути епіцентром будь-якої розмови, особливо якщо хтось зачепив особливо цікаву для вас тему. З іншого боку, вони чинять тиск на співрозмовника, і це може повернутися проти вас.

З огляду на це, варто уникати деяких тем, і не хвалитися ними. 24 Канал із посиланням на GQ назве таких 5.

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Ось 5 речей, якими ніколи не варто хвалитися

Багатство. Цим ніколи не варто хвалитися. Це може викликати заздрість, дискомфорт і навіть змусити когось почуватися заляканим. Звісно, ви справедливо та важко заробили свої гроші, або, можливо, раптово їх набули чи отримали спадок – та це байдуже. Якщо у вас достатньо грошей для комфортного життя, вам пощастило, а якщо ні, чому хтось має вам на це вказувати? Хай там як, по-справжньому багаті люди не хваляться тим, скільки у них грошей.

Цим ніколи не варто хвалитися. Це може викликати заздрість, дискомфорт і навіть змусити когось почуватися заляканим. Звісно, ви справедливо та важко заробили свої гроші, або, можливо, раптово їх набули чи отримали спадок – та це байдуже. Якщо у вас достатньо грошей для комфортного життя, вам пощастило, а якщо ні, чому хтось має вам на це вказувати? Хай там як, по-справжньому багаті люди не хваляться тим, скільки у них грошей. Знайомства. Насправді ця хвалькуватість у наші дні не справляє особливого враження на слухача. Особливо коли ви згадуєте про знайомство з кимось на високій посаді або зі знаменитістю так, ніби ви дуже близькі. Краще говорити про те, чого ви навчилися або що ви відчули завдяки цим стосункам, а не про самі зв'язки.

Гроші, родина і знайомства – чільна трійка тем, якими не можна хвалитися ніколи / Фото freepik

Сім'я. Любити свою сім'ю і радіти успіхам родичів – це природно, але хвалитися ними може змусити людей почуватися незручно. Якщо людина, з якою ви розмовляєте, бореться з сімейними проблемами, це також може змусити її почуватися некомфортно.

Любити свою сім'ю і радіти успіхам родичів – це природно, але хвалитися ними може змусити людей почуватися незручно. Якщо людина, з якою ви розмовляєте, бореться з сімейними проблемами, це також може змусити її почуватися некомфортно. Здоров'я. Це щось на кшталт "та у мене сталевий прес" або "мені все ще 20 на вигляд". Чи ви маєте молодий для свого віку вигляд, чи подолали якусь хворобу – ви вдячні за це, і це чудово. Але, наголошуючи на цьому в розмовах з іншими, ви ставите їх у незручне становище. Світ великий, у ньому багато сильних людей, і кожен із них має такі ж або схожі історії.

Це щось на кшталт "та у мене сталевий прес" або "мені все ще 20 на вигляд". Чи ви маєте молодий для свого віку вигляд, чи подолали якусь хворобу – ви вдячні за це, і це чудово. Але, наголошуючи на цьому в розмовах з іншими, ви ставите їх у незручне становище. Світ великий, у ньому багато сильних людей, і кожен із них має такі ж або схожі історії. Старі досягнення. Світ швидко змінюється, і ваші минулі досягнення не завжди актуальні сьогодні. Говорячи про свої минулі успіхи знову і знову, ви просто набридаєте людям. Якщо вам необхідно згадати про своє минуле, зосередьтеся на зростанні, на тому, що ви винесли зі свого досвіду.

Загалом, усе це не означає, що ви ніколи не повинні хвалитися. Просто ви маєте робити це природно, щоб щиро розділити розмову з іншою людиною.