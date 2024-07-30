Правило 777 може врятувати ваші стосунки

Серед багатьох стратегій і ключів для покращення стосунків є й так зване правило 777. Воно пропонує простий спосіб відновити зв'язок у парі, більше насолоджуватися стосунками й створити щось тривале, стабільне і щасливе, навіть коли є перешкоди.

У багатьох стосунках, які почалися добре, можуть траплятися моменти, коли зв'язок погіршується, коли партнер може відчувати себе сусідом. Тож правило 777 говорить, що є 3 речі, які пара повинна робити разом, щоб стосунки могли процвітати й залишатися в найкращій формі з часом.

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Що таке правило 777 для порятунку стосунків

Правило 777 говорить про те, що ви повинні робити у своїх стосунках кожні 7 днів, 7 тижнів і 7 місяців.

Ідея в тому, що ви можете проводити більше якісного часу в парі й використовувати цей час для зміцнення зв'язку, спілкування, спільних розваг і побудови такого життя і стосунків, яких ви бажаєте. Адже якісний час – це один з найважливіших елементів для виживання та підтримки стосунків.

Отже, кожні 7 днів ви повинні влаштовувати побачення – в місці або за справою, які вам подобаються. Це побачення має бути без друзів, знайомих, родичів і так далі.

ви повинні влаштовувати побачення – в місці або за справою, які вам подобаються. Це побачення має бути без друзів, знайомих, родичів і так далі. Кожні 7 тижнів ви повинні проводити ніч – в готелі або в іншому місці, яке не є вашим домом, де ви можете усамітнитися і бути окремо від дітей, інших людей, обов'язків чи будь-чого, що може бути причиною для суперечок.

ви повинні проводити ніч – в готелі або в іншому місці, яке не є вашим домом, де ви можете усамітнитися і бути окремо від дітей, інших людей, обов'язків чи будь-чого, що може бути причиною для суперечок. А кожні 7 місяців влаштовуйте собі романтичну відпустку. Це не обов'язково має бути дорого чи далеко, це може бути поруч з домом, у вашому місті, але це має бути більше, ніж одна ніч.

Є 3 речі, які пара повинна робити разом, щоб стосунки процвітали, а не занепадали / Фото freepik

І будь-який час разом потрібно проводити правильно. Без залипання в телефонах, але з зацікавленістю та спілкуванням. Без якісного часу виникає дистанція, і стосунки можуть занепасти.

Звісно, це не обов'язково має бути саме 7 днів, тижнів чи місяців, ідея в тому, щоб ви робили все це регулярно, навіть якщо доведеться трохи перерозподілити час або гроші.

Загальний принцип правила 777: щоб ви вдвох проводили якісний час окремо від усіх інших. Це дозволить парі з'єднатися інтелектуально, емоційно та фізично. І доклавши цих зусиль, ви зможете зробити ключові зміни в стосунках та рушити правильним курсом.