5 принципів успіху від найуспішніших CEO світу

Найуспішніші люди світу мають ключі до того, як досягати більшого, реалізовувати цілі та мати вдале життя в цілому. Їхні принципи також можуть допомогти й вам – здійснити все, що ви задумали.

І річ не в тому, що це якісь вічні правила, викарбувані на камені, або що без них ви не зможете досягти нічого. Просто вони вже перевірені, випробувані й використані деякими з найуспішніших чоловіків сучасності.

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Успіх – це і результат, і процес. Тому важливо, щоб ви не тільки мали чітку мету, але й мали корисні звички, ресурси та інструменти, щоб рухатися правильним шляхом.

5 принципів найуспішніших керівників світу

Будьте самодостатніми. Згідно з CNBC Make It, Марк Кьюбан каже, що один із принципів руху вперед, зростання та подолання викликів – "не просити допомоги". Це не означає думати, що ви знаєте все і не можете помилятися, або що ви ніколи не можете попросити допомоги. Це про те, що ви повинні спробувати розв'язати власні проблеми самостійно, досліджуючи, тестуючи та експериментуючи, перш ніж хтось буде вам допомагати. Це вчить вас бути самостійним, мислити нестандартно, розвивати свої навички, щоб не бути паралізованим чи безпомічним, коли допомоги буде нізвідки взяти.

Згідно з CNBC Make It, Марк Кьюбан каже, що один із принципів руху вперед, зростання та подолання викликів – "не просити допомоги". Це не означає думати, що ви знаєте все і не можете помилятися, або що ви ніколи не можете попросити допомоги. Це про те, що ви повинні спробувати розв'язати власні проблеми самостійно, досліджуючи, тестуючи та експериментуючи, перш ніж хтось буде вам допомагати. Це вчить вас бути самостійним, мислити нестандартно, розвивати свої навички, щоб не бути паралізованим чи безпомічним, коли допомоги буде нізвідки взяти. Будьте креативними. Як сказав Бернар Арно в інтерв'ю для Forbes, такі постаті, як Воррен Баффет, Білл Гейтс та Стів Джобс, стали такими успішними, тому що постійно розвивалися та працювали над своєю креативністю. Творчість – це не лише про мистецтво, це також те, що спонукає вас знаходити різні способи робити те, що ви повинні робити. Те, що дозволяє вам відрізнятися від конкурентів, допомагає продовжувати розвиватися та знаходити інший шлях, коли ви натрапляєте на перешкоду.

Важливо, щоб ви мали інструменти, щоб рухатися до успіху правильним шляхом / Фото freepik