Білковий сніданок за кілька хвилин: простий рецепт для вдалого старту дня

Це вже аксіома, що сніданок є основою для продуктивного дня. А ми живемо зараз у такому темпі, що чим він простіший у приготуванні, тим краще.

То що робити, якщо часу обмаль, а хочеться чогось смачного та корисного? Користувач romkocook у тіктоці поділився ідеальним рецептом білкового сніданку, пише 24 Канал.

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Цей смачний, поживний і лінивий сніданок сподобається всім

Хочете швидко та смачно поснідати без витрати купи часу на приготування? Пропонуємо мало не ідеальний варіант для тих, хто стежить за харчуванням, але не хоче заглиблюватися у високу кухню.

Для цього простого сніданку потрібні кілька інгредієнтів, а саме:

4 яйця, основне джерело білка.

Помідор, що додає свіжості та смаку.

Шпинат, щоб зарядитися вітамінами та мікроелементами.

Сир для насиченого смаку та ще більшої порції білка.

І спеції за вашим смаком.

Приготування максимально просте: пергамент змазуємо, змішуємо інгредієнти, посипаємо спеціями та сиром. Запікаємо – і все, ваш сніданок готовий.

Ідеальний білковий сніданок для вашого тіла: дивіться відео romkocook

Дуже білковий, дуже лінивий і дуже смачний сніданок. Просто, легко і класно для твоїх м'язів,

– запевняє автор відео.

Ба й справді, такий сніданок є чудовим варіантом для тих, хто цінує свій час та піклується про тіло. Спробуйте його бодай раз – і він має всі шанси стати вашим улюбленим ранковим ритуалом.