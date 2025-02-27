Як правильно вийти зі стосунків через текстове повідомлення: конкретні поради експертів

У текстовому повідомленні багато чого може загубитися, тому важливо підходити до його написання стратегічно. Експерти рекомендують почати з визнання стосунків.

Це може бути фраза на кшталт: "Я вдячний за досвід, який ми розділили". Але це, звісно, не єдиний варіант і не єдиний нюанс, який слід врахувати. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Експерти радять, як розійтися через повідомлення без негативних наслідків

Якщо стосунки були жахливими, ви можете обрати більш нейтральний початок, як-от: "Я багато думав про час, який ми провели разом". Такий початок зменшує ймовірність, що ваша майбутня колишня почуватиметься зневаженою чи неважливою.

Далі чітко і чесно напишіть, що ви робите і чому ви більше не хочете бути парою. Це щось на кшталт: "Я зрозумів, що для мене краще не продовжувати зустрічатися, тому що я відчуваю, що ми погано спілкуємося" (або вкажіть будь-яку іншу причину).

Намагайтеся не звинувачувати та не критикувати, навіть якщо вам дуже хочеться, тому що це лише змусить іншу людину злитися, каже психотерапевтка зі США Клаудія Джолітті-Райт. Уникайте й самозахисту, надмірного відстоювання своєї думки або надмірного пояснення причин розриву стосунків. Тут достатньо кількох змістовних речень.

Що писати у повідомлення про розрив? Експерти мають поради / Фото freepik

Потім розкажіть про свої нові кордони. Конкретизуйте, як ви бачите можливі майбутні контакти. Дайте зрозуміти, чи готові ви продовжувати спілкування. Нарешті, завершіть своє повідомлення, побажавши людині добра якнайщиріше. До прикладу: "Я бажаю тобі всього найкращого в майбутньому". Цього цілком достатньо.

Звісно, ви ще можете запропонувати людині відкритися і висловити свою думку, скажімо, якщо між вами був глибокий емоційний зв'язок або якщо ви хочете залишитися друзями. Можна написати: "Тепер, коли ти знаєш, що я відчуваю, мені було б цікаво дізнатися, що відчуваєш ти, якщо хочеш поділитися". Та якщо ви передчуваєте, що таке може перерости у не дуже веселу битву повідомлень, краще пропустіть цей крок.

Подумайте про те, як би ви хотіли, щоб хтось розірвав стосунки з вами, радить психолог доктор Морган Коуп . Коли ви сумніваєтеся, керуйтеся співчуттям і емпатією.

Щоб розрив стосунків минув гладко, ваше повідомлення має бути з певним набором деталей / Фото freepik

І останнє: якщо ви розриваєте стосунки через побоювання за свою безпеку, додавайте у своє повідомлення лише необхідні деталі, щоб повідомити, що стосунки закінчилися. Не розкривайте особисту інформацію, яка може наразити вас на небезпеку.

Наприклад: "Ці стосунки завдали мені болю. Я не хочу тебе більше бачити. Якщо ми зустрінемося на людях, я не буду з тобою розмовляти". Після цього ви маєте припинити подальші контакти чи навіть відстежування соцмереж.

Та пам'ятайте, що розірвати стосунки завжди непросто, байдуже, чому і як ви це робите. Але зрештою це лише невеликий період сильного дискомфорту, за яким прийде тривале полегшення.

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