Як на роботі мати розумний вигляд: 5 дієвих порад
Джерело:GQ
Кажуть, якщо ти розумний – прикидайся дурнем. Мовляв, це захистить від неприємних завдань чи перевантажень на роботі. З іншого боку, така стратегія точно не виведе вашу кар'єру на новий рівень.
А якщо компанія скорочуватиме робочі місця, то тут якраз звернуть увагу на вас. Натомість розумний вигляд на роботі, пише GQ, створює багато переваг, серед яких може бути і вища зарплата, і цікавіші завдання.
Дивіться також Цю книгу Білл Гейтс рекомендує для того, щоб ви навчилися не обмежувати свій успіх
Розумний вигляд на роботі: що можна зробити, щоб досягти цього
Якщо вас сприймають як компетентного і надійного, ви також маєте більше шансів на підвищення, більше свободи у роботі, і вас більше цінуватимуть. Тому краще не приховувати свій інтелект. А є навіть 5 речей, які ви можете зробити, щоб здаватися ще більш розумним.
- Готуйтеся. Випити кави й дозволити своїм думкам мандрувати ви завжди встигнете. Доцільніше зробити дослідження заздалегідь і добре готуватися до зустрічей і презентацій. Перегляньте документи (ще раз і ще, якщо треба), з'ясуйте всі потрібні цифри та довідкову інформацію, щоб ви могли долучитися до дискусії та висунути аргументи. Все це допоможе іншим запам'ятати вас.
- Спілкуйтеся чітко. Ніхто не любить людей, які у розмові не переходять до суті чи безкінечно ходять колами. Також використання численних іноземних слів, особливо не знаючи їхнього значення, не надає вам розумного вигляду. Краще формулювати власні думки чітко і зрозуміло. Обмежуйтеся тим, що є важливим і доречним, зосередьтеся на суті. Справді розумні люди мають здатність викладати навіть складні та заплутані теми просто і зрозуміло.
- Поглиблюйте знання. Можна, звісно, чекати, доки начальство наполягатиме на підвищенні кваліфікації. Проте розумніше самому проявляти активність і розставляти пріоритети. Досліджувати найважливіші події та тенденції у вашій спеціальності. Бути в курсі подробиць, обмінюючись ідеями з іншими. Ходити на курси або читати спеціалізовану літературу, подкасти та блоги на найважливіші теми.
- Знайте свої сильні та слабкі сторони. Що у вас виходить особливо добре? А що важко дається? Якщо ви добре знаєте себе і можете реалістично оцінити свої здібності, ви будете здаватися компетентним і розумним. Що також дає можливість працювати саме над вашими сильними сторонами, не витрачаючи час на слабкі. Зосередження на тому, що підвищує вашу впевненість у собі. Але залишайтеся відкритим до критики та вчіться на ній.
- Дотримуйтеся дедлайнів. Той, хто вміє розставляти пріоритети й розумно організовувати завдання, також виглядає більш розумним, ніж той, хто схильний зациклюватися на дрібницях. Це особливо важливо для вашого публічного іміджу. Якщо керування часом не є вашою сильною стороною, ніщо не заважає вам звернутися по допомогу до спеціальних додатків. Можливо, доведеться спробувати кілька методів, поки ви не знайдете той, що підходить саме вам. А якщо ви не можете вкластися в дедлайн навіть за найкращої підготовки, повідомте про це заздалегідь. Можливо, тоді вдасться знайти інше рішення. І це також покаже керівництву вашу компетентність.