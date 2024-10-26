Для любителей жгучего: вот 10 самых острых соусов в мире

Если вы любите остроту, вам точно интересно будет знать, какие соусы в мире считают самыми острыми. Однако заметьте – если вы покупаете их, чтобы проверить свой уровень выносливости, поставьте лучше свое здоровье на первое место.

Но если вы уверенный потребитель остроты, этот список для вас. Man of Many подобрал те варианты, которые являются именно соусами, а не чистыми экстрактами капсаицина из перца чили.

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Самые острые соусы мира: первая 10

Regret от Wiltshire Chilli Farm, Англия. Стоит примерно 1200 гривен, единицы Сковилла – 12 миллионов. Если захотите попробовать, возьмите лишь маленькую капельку на кончике зубочистки. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, живица, соль, травы.

Англия. Стоит примерно 1200 гривен, единицы Сковилла – 12 миллионов. Если захотите попробовать, возьмите лишь маленькую капельку на кончике зубочистки. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, живица, соль, травы. Hellfire Re-Booted Double Doomed. Цена – тоже примерно 1200 гривен (в эквиваленте от цены производителя). Единицы Сковилла – 6,6 миллиона. Ингредиенты: коричневый сахар (тростниковый и патока), концентрат абрикосового пюре, томатная паста, экстракт перца, ананас и сок, дистиллированный уксус, мед, веганский вустерширский соус, чистый кленовый сироп, груша и прочее.

Цена – тоже примерно 1200 гривен (в эквиваленте от цены производителя). Единицы Сковилла – 6,6 миллиона. Ингредиенты: коричневый сахар (тростниковый и патока), концентрат абрикосового пюре, томатная паста, экстракт перца, ананас и сок, дистиллированный уксус, мед, веганский вустерширский соус, чистый кленовый сироп, груша и прочее. God Slayer Hot Sauce от Wiltshire Chilli Farm . Цена 700 гривен, единицы Сковилла – 6,4 миллиона. Бренд рекомендует добавлять его к майонезу, яичнице, карри с орехами и картофелю фри. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, соль, травы.

. Цена 700 гривен, единицы Сковилла – 6,4 миллиона. Бренд рекомендует добавлять его к майонезу, яичнице, карри с орехами и картофелю фри. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, соль, травы. Pepper Palace The End: Flatline Hot Sauce. Цена 1200 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Это мучительный острый соус, который нельзя употреблять отдельно. Ингредиенты: перец жнец, живица стручкового перца, вода, уксус, соль, концентрат томатного сока, перец призрак, перец скорпион, перец в шоколадном тесте из 7 горшков, витамин С, лимонная кислота, ксантановая камедь.

Цена 1200 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Это мучительный острый соус, который нельзя употреблять отдельно. Ингредиенты: перец жнец, живица стручкового перца, вода, уксус, соль, концентрат томатного сока, перец призрак, перец скорпион, перец в шоколадном тесте из 7 горшков, витамин С, лимонная кислота, ксантановая камедь. CaJohns Black Mamba 6 Get Bitten. Цена 1200 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Изготовлен из отборной смеси шоколадного хабанеро, уксуса и чистого экстракта капсаицина чили. Эта обманчивая смесь выглядит как соус для барбекю, но от нее вы получите адский ожог.

Вам точно интересно будет знать, какие соусы в мире считают самыми острыми / Фото производителей