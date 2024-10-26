Для любителей жгучего: вот 10 самых острых соусов в мире
26 октября 2024, 14:24Читати новину українською
Источник:Man of Many
Если вы любите остроту, вам точно интересно будет знать, какие соусы в мире считают самыми острыми. Однако заметьте – если вы покупаете их, чтобы проверить свой уровень выносливости, поставьте лучше свое здоровье на первое место.
Но если вы уверенный потребитель остроты, этот список для вас. Man of Many подобрал те варианты, которые являются именно соусами, а не чистыми экстрактами капсаицина из перца чили.
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Самые острые соусы мира: первая 10
- Regret от Wiltshire Chilli Farm, Англия. Стоит примерно 1200 гривен, единицы Сковилла – 12 миллионов. Если захотите попробовать, возьмите лишь маленькую капельку на кончике зубочистки. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, живица, соль, травы.
- Hellfire Re-Booted Double Doomed. Цена – тоже примерно 1200 гривен (в эквиваленте от цены производителя). Единицы Сковилла – 6,6 миллиона. Ингредиенты: коричневый сахар (тростниковый и патока), концентрат абрикосового пюре, томатная паста, экстракт перца, ананас и сок, дистиллированный уксус, мед, веганский вустерширский соус, чистый кленовый сироп, груша и прочее.
- God Slayer Hot Sauce от Wiltshire Chilli Farm. Цена 700 гривен, единицы Сковилла – 6,4 миллиона. Бренд рекомендует добавлять его к майонезу, яичнице, карри с орехами и картофелю фри. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, соль, травы.
- Pepper Palace The End: Flatline Hot Sauce. Цена 1200 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Это мучительный острый соус, который нельзя употреблять отдельно. Ингредиенты: перец жнец, живица стручкового перца, вода, уксус, соль, концентрат томатного сока, перец призрак, перец скорпион, перец в шоколадном тесте из 7 горшков, витамин С, лимонная кислота, ксантановая камедь.
- CaJohns Black Mamba 6 Get Bitten. Цена 1200 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Изготовлен из отборной смеси шоколадного хабанеро, уксуса и чистого экстракта капсаицина чили. Эта обманчивая смесь выглядит как соус для барбекю, но от нее вы получите адский ожог.
Вам точно интересно будет знать, какие соусы в мире считают самыми острыми / Фото производителей
- Bumblefoot's Bumblef**ked. Стоит примерно 500 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Этот острый соус ядерного уровня сочетает перец хабанеро и чистый капсаицин с женьшенем и кофеином. Еще содержит дистиллированный уксус, живицу стручкового перца, томатную пасту, медовую горчицу папайю, гуаву, ананас, сахар и молотый имбирь.
- Z Nothing Beyond Extremely Hot Sauce. Цена от 500 гривен, единицы Сковилла – 4 миллиона. Это замечательное сочетание папайи, гуавы, ананаса, банана и маракуйи. Но фруктовый вкус длится недолго, поскольку перец хабанеро и чистый экстракт капсаицина вступают в действие, доставляя вам много боли.
- CaJohns Lethal Ingestion Bhut Jolokia, 900 гривен, единицы Сковилла – 2,79 миллиона. Его делают с использованием перца чили Jolokia, красного перца чили хабанеро Red Savina и перца чили Fatalii, которые соединяются в просто смертельную смесь. Это один из самых острых соусов без экстракта, то есть он получает свою остроту от настоящих перцев, а не только от капсаицина из них.
- The Last Dab Xperience, 1000 гривен, единицы Сковилла – 2,693 миллиона. Также один из самых острых соусов без экстракта в мире. Соус на 91% на основе перца Х в сушеном, свежем и полностью натуральном дистилляте, и еще немного уксуса.
- Wicked Reaper Carolina, стоит где-то 2300 гривен, единицы Сковилла – 2,2 миллиона. В этом соусе нет ничего особенного – он просто чертовски жгучий. Классическое сочетание томатов, чеснока и старого доброго перца чили "Каролина Рипер" (самый острый перец в мире).