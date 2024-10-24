Нейробиологи советуют эти 5 мощных методов борьбы со стрессом

Регулирование стресса имеет фундаментальное значение для здоровья и удовлетворенности жизнью. Но мы не всегда знаем, как достичь желаемого уровня контроля.

Действительно, регулировать стресс нелегко, пишет GQ, но есть несколько научно обоснованных методов, которые могут помочь. Нейробиология здесь приходит с советами.

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5 мощных техник, которые помогут человеку управлять эмоциями

Нейробиология изучает нервную систему, в частности головной и спинной мозг. Кроме того, нейробиологи изучают поведение человека на клеточном уровне. Эта наука в наше время становится ключевым инструментом для глубокого изменения привычек.

Одним из способов применения нейробиологии является регулирование стресса. Ученые советуют 5 мощных техник, которые помогут человеку успокоиться и лучше управлять эмоциями.

Один из самых быстрых способов успокоиться – дыхание: 1 глубокий вдох через нос, 1 короткий вдох, 1 длинный выдох. Это снижает пульс и мгновенно расслабляет. Идеально подходит для экстренных ситуаций, когда нужно сохранять самоконтроль, например, перед выступлением на сцене.

1 глубокий вдох через нос, 1 короткий вдох, 1 длинный выдох. Это снижает пульс и мгновенно расслабляет. Идеально подходит для экстренных ситуаций, когда нужно сохранять самоконтроль, например, перед выступлением на сцене. Правило 5 секунд Мела Роббинса – это отсчет от 5 до 1 в стрессовых ситуациях. Буквально – считайте 5, 4, 3, 2, 1, но осознавая каждую цифру. Это упражнение активирует префронтальную кору головного мозга, прерывает циклические мысли, сосредотачивает внимание на счете и переводит мозг из режима защиты или бегства в режим действия.

Регулировать стресс нелегко, но есть несколько научно обоснованных методов, которые могут помочь / Фото freepik

Тест 3В. Для регулирования стресса важно навести порядок в своих мыслях, поскольку ряд разрозненных или хаотичных идей усиливает стресс. Для этого можно воспользоваться техникой 3В-фильтра, то есть задать себе 3 вопроса: полезно ли это, правда ли это, хорошо ли это. Если ответы отрицательные, то не стоит и обращать внимание на мысль.

Для регулирования стресса важно навести порядок в своих мыслях, поскольку ряд разрозненных или хаотичных идей усиливает стресс. Для этого можно воспользоваться техникой 3В-фильтра, то есть задать себе 3 вопроса: полезно ли это, правда ли это, хорошо ли это. Если ответы отрицательные, то не стоит и обращать внимание на мысль. Ментальная репетиция Джо Диспенза. Чтобы создать лучшие мыслительные модели, можно визуализировать свое будущее в позитивном ключе. И при этом добавлять в модель все эмоции, необходимые для ее яркого переживания. Это поможет вашему мозгу не только познать это будущее, но и активно искать его.

Чтобы создать лучшие мыслительные модели, можно визуализировать свое будущее в позитивном ключе. И при этом добавлять в модель все эмоции, необходимые для ее яркого переживания. Это поможет вашему мозгу не только познать это будущее, но и активно искать его. Упражнение Тима Ферриса. Если у вас есть какие-то идеи или планы, которые вызывают страх или тревогу, научитесь регулировать стресс мозговым штурмом. Например, формулируйте идеи, которые могут определить ваши страхи, такие как план устранения ущерба и действия, которые вы должны сделать, если что-то пойдет не так. Наличие четких планов поможет вам сохранять спокойствие.

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