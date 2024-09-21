Звезда OnlyFans затмила Трампа во время его выступления: она феерично обнажила грудь

Модель OnlyFans, которая прошлой весной закрыла портал "Нью-Йорк –Дублин", с гордостью затмила Дональда Трампа. Сделала она это во время его митинга.

Она заявила, что этот трюк был частью ее более масштабной кампании по сбору средств под названием "Сиськи для Трампа". Об этом пишет издание New York Times.

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Во время выступления Трампа обнажила грудь

26-летняя Ава Луиза попала в заголовки газет в мае. Тогда она засветилась на портале в центре Манхэттена, который впоследствии был закрыт. На этой неделе она снова продемонстрировала свои прелести на глазах у Трампа и тысяч посетителей в Колизее Нассау на Лонг-Айленде, о чем свидетельствует видео, полученное The Post.

Она подпрыгивала и аплодировала вместе с толпой, надеясь привлечь внимание 78-летнего республиканского кандидата на пост главы Белого дома. Неизвестно, заметил ли он ее.

Хотя другие фанаты MAGA в аудитории, похоже, оценили этот жест, полицейский, который находился в толпе, немедленно вытащил Аву и ее парня с их мест, рассказала Эва в интервью The Post.



Ава показала свою грудь во время митинга Трампа / Кадр из видео

"Копы пытались обвинить меня", – заявила она, добавив, что полиция "очень разозлилась" из-за этого рекламного трюка.

Секретная служба на месте проведения концерта, однако, была более благосклонной и якобы убедила недовольного копа отпустить Аву и ее парня без проблем, как она утверждает.

"Серьезно, замечательная группа", – на видео, предоставленном The Post, слышно, как мужчина, похожий на федерального агента в поло цвета хаки, делает комплимент Аве.

Агент даже кивнул парню Авы, сказав ему: "Хорошая работа, брат".

Секретная служба не сразу ответила на запрос The Post о комментарии относительно этого инцидента.

"После того, как я ушла, я пожертвовала деньги Трампу за все те хлопоты, который я вызвала!" – сказала Ава, добавив, что она надеется услышать что-то от кампании Трампа после этого инцидента.



Ава бесстыдно подняла майку / Кадр из видео

Ава собирает деньги для Трампа

В течение последних нескольких месяцев она использовала свой сайт OnlyFans для сбора денег для Трампа, сообщила она в четверг.

Я зарабатываю 100 тысяч в месяц после [прошивки портала] и пытаюсь заработать 500 тысяч на моем контенте на тему Трампа, чтобы отдать Дональду,

– сказала она в интервью The Post.

Она назвала свою инициативу "Сиськи для Трампа". Ава сказала, что поддерживает Трампа из-за их общих бизнес-ценностей.

"Трамп был предпринимателем, я предприниматель, я его понимаю. Я продаю фотографии своей груди, он продает американскую мечту. Я общаюсь с ним на этом уровне", – объяснила она.

Ава добавила, что ее поддержка Трампа была усилена ее опытом на митинге в среду, который состоялся всего через 72 часа после второго покушения на жизнь руководителя компании по недвижимости.

Все были такие вежливые и уважительные. Я слышала столько удивительных разговоров между чернокожими сторонниками и белыми, еврейскими сторонниками и христианами, геями и гетеросексуалами. Это было очень круто,

– сказала она.

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По словам Авы, все поддерживают ее инициативу. И не обошлось без шутки о том, что ее "сиськи – двухпартийные".