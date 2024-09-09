Обладательница самой большой груди Украины сделала горячее предложение перед боем Усика и Фьюри

Мила Кузнецова известна всем благодаря своему пышному бюсту. Модель с 17 размером груди сделала заманчивое предложение перед поединком-реваншем между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В интервью Мила предлагает во время боя-реванша вынести один из чемпионских поясов Александра Усика (22-0, 14 КО). Напомним, что он обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

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Кузнецова увлекается боксом

На ринге Александр Усик сойдется с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Собственно, во время поединка мы имеем все шансы увидеть также обладательницу самой большой груди Украины.

Если говорить о самой Миле, то она сравнительно недавно увлеклась боксом – каких-то 4 лет назад. И произошло это после того, как она наведалась в музей братьев Кличко. Там Кузнецова увидела чемпионские пояса Виталия и Владимира. С тех пор, говорит она, следит за боями Александра Усика.

Уверена, это вызвало бы дополнительный ажиотаж и среди тысяч зрителей в Рияде, и среди миллионов телезрителей во всем мире,

– объяснила она свое предложение в интервью.

Это еще не все. Кузнецова также предлагает монетизировать право вынести пояс. Собранные же средства она предлагает направить на проекты фонда Александра Усика или же на Вооруженные Силы Украины.

Мила Кузнецова хочет пронести пояс Усика / Фото из инстаграма Кузнецовой

"В 2010 году фонд Кличко во время гала-вечера на аукционе продал лот с выносом чемпионского пояса Владимира. Его за 350 тысяч евро приобрел президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Почему бы сейчас не сделать что-то похожее? Уверена, если выставить такой лот, его приобретут за гораздо большую сумму", – добавила Кузнецова.

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Когда состоится бой-реванш между Усиком и Фьюри