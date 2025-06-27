Наука назвала 6 продуктов, которые мужчины должны есть для замедления старения
- Исследование в журнале Aging Journal определило 6 продуктов, замедляющих эпигенетический возраст мужчин – все они растительного происхождения.
- В исследовании участвовали 40 здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет, но необходимы дальнейшие исследования с более широкой выборкой.
Исследователи изучали влияние различных продуктов о процесс старения у мужчин. И обнаружили интересную закономерность.
Новое исследование определило аж 6 продуктов, которые смело можно советовать есть мужчинам – потому что они замедляют старение. 24 Канал расскажет об этом благодаря Independent.
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Какая пища замедляет старение мужчин: данные научного исследования
Это исследование опубликовано в журнале Aging Journal. Там идет речь о том, что определенные продукты могут замедлить эпигенетический возраст человека. Эти продукты содержат метиладаптогены.
Что они делают? Исследователи говорят, что эти продукты могут помочь повернуть биологические часы вспять. И все эти продукты – растительного происхождения.
Справка. Эпигенетический возраст – это о возрасте клеток человека, а не о его хронологическом возрасте. А метиладаптогены – это природные соединения, которые есть в составе продуктов растительного происхождения.
Итак, вот какие 6 продуктов уменьшают эпигенетический возраст:
- Зеленый чай.
- Улун.
- Куркума.
- Розмарин.
- Чеснок.
- Ягоды.
В исследовании принимали участие под 40 здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Это не много, то есть исследование не устанавливает истину в последней инстанции.
Поэтому будущие исследования должны охватывать более широкую и более разнообразную популяцию. И тогда можно будет прибегать к реальным обобщениям.
Заметим, веганство стало популярным где-то в 2010-х годах. Но в 2020-х люди уже едят больше мяса, поскольку это простой способ увеличить потребление белка.
Кстати, для закрепления эффекта стоило бы отказаться от ряда плохих привычек, и это не только о курении или алкоголе. Это когда вы:
- Слишком много загораете.
- Имеете дефицит витамина D.
- Недосыпаете.
- Не увлажняете кожу.
- Пьете мало воды.
- Не слишком активны.
- Постоянно испытываете стресс.
- Неправильно питаетесь в целом.
В общем, ради замедления старения вам просто нужно сделать немного больше, чем вы уже делаете. И быть в этом очень и очень последовательным.