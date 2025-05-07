Что носят кардиналы во время конклава и какую важную деталь изменили в фильме ради "картинки"

Уже 7 мая в Ватикане состоится конклав, во время которого станет известно имя нового Папы. По этому случаю мы решили разобраться, во что же одеваются кардиналы-избиратели во время судьбоносного голосования.

Конклав – особое событие, а значит и наряд должен быть соответствующим, отмечает 24 Канал. Во время него кардиналы наряжаются в необычное литургическое одеяние, которое демонстрирует всю торжественность, а также священный характер того, что происходит за закрытыми дверями.

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Во что одеваются кардиналы во время конклава

Давайте пройдемся по основным моментам, из которых состоит образ кардинала во время конклава. Каждый из них – не случайный и имеет свое символическое значение.

Сутана. Прежде всего кардиналов мы видим в длинной красной сутане. Это мантия, которая достигает до щиколоток. А символизирует она кардинальский сан. Что касается цвета, то он указывает, что перед нами человек, который за веру готов пролить свою кровь.

Подрясник. Сутану покрывает роше – подрясник – белое одеяние с кружевной отделкой. Заметим, что кружево изготавливают в соответствии с предпочтениями кардинала.

Это интересно! Ранее роше шили вручную. Сейчас их изготавливают машинным способом из экономических соображений и для долговечности.

Моцетта. А уже поверх сутаны кардиналы накидывают красную моцетту. Это короткая накидка, до локтя, которая закрывает плечи, а также застегивается спереди. Она, как правило, имеет 9 или 10 пуговиц.

Моцетта символизирует власть и юрисдикцию, ведь это наряд высшего духовенства – епископов, кардиналов и самого Папы Римского. Моцетта не просто так накинута на плечи. Это символ того, что кардинал готов нести бремя руководства Церковью.



Красный цвет в одеянии символизирует жертвенность / Фото CNS/Vatican Media

Фасция. Речь идет о красном поясе, который кардиналы носят вокруг талии поверх сутаны. Завязывают его на левом боку.

А вот фасция олицетворяет чистоту, целомудрие, а также духовную дисциплину. Этот ремень окружает и скрепляет тело, символизируя самоконтроль и преданность Богу кардинала.

Нагрудный крест. Также на кардиналах можно будет увидеть нагрудный крест из дерева, который висит на шнурке. Как правило, последний зеленого цвета с золотой отделкой.

Этот крест – символ жертвы Христа, а также призыв кардинала подражать любви и страданиям Иисуса. То, что крест близко к сердцу, – символ веры, преданности, а также роли кардинала как пастыря. Того, кто ведет верующих к их спасению.

Заметим, что Лизи Кристл, художница по костюмам "Конклава", внесла определенные коррективы в то, во что были одеты кардиналы. В частности, касалось это крестов, пишет Variety.

"Общим языком является крест", – рассказала она и отметила, что у одних были золотые кресты, а у других – серебряные.

Так, у либеральных персонажей Ральфа Файнса и Стэнли Туччи были простые серебряные крестики. Зато от деревянных решили отказаться, ведь "это выглядит немного по-детски" на камеру.



Наряды кардиналов во время конклава / Фото AP

Биретта. Речь идет о традиционной шляпе с тремя или четырьмя вертикальными полями. Ее кардиналы надевают во время определенных частей конклава. А вот снимают этот головной убор во время молитвы, а также при входе в Сикстинскую капеллу для непосредственного голосования.

Если говорить о биретте, то она олицетворяет церковную власть и честь, которую дарят кардиналам как знак их достоинства. Красный цвет связан с мученичеством. А почему четыре угла? Иногда их интерпретируют как символ четырех добродетелей кардиналов: благоразумие, справедливость, сила духа, а также умеренность или – универсальной миссии Церкви.

Это интересно! Во время молитвы биретту снимают, чтобы продемонстрировать свое смирение перед Богом.

Зуккетто. Также на головах кардиналов можно увидеть зуккетто – небольшую тюбетейку.

Зуккетто – символ посвящения кардинала Богу и Церкви. Она покрывает макушку головы в знак покорности божественной власти. Постоянное ношение этого головного убора – демонстрация постоянной преданности кардинала своим священным обязанностям.

На кардиналах перед входом в Сикстинскую капеллу, где будет проводиться голосование, можно увидеть красную сутану, пояс, нагрудный крест и зуккетту. В то же время можно не увидеть моцетту и биретту, ведь в основном внимание сосредоточено именно на голосовании.



Во время молитвы головные уборы снимают / Фото CNS photo/Chris Warde-Jones

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Сам наряд остается формальным. В то же время оно не теряет свою практичность для ограниченной, а также напряженной атмосферы, которая может витать во время конклава.