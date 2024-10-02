Это единственный способ достичь успеха и сохранить его со временем

Для достижения успеха в жизни стоит перестать зацикливаться на усилении своей продуктивности. На первый взгляд, звучит парадоксально, ведь разве не продуктивность является основой успеха?

Обычно действительно есть. Но беда в том, что она становится негативным фактором, когда мы становимся ею одержимы. GQ объясняет, как и почему так происходит.

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Зацикленность на продуктивности: почему это плохо

Составлять списки дел, оставлять телефон в другой комнате, убирать на рабочем столе, расставлять приоритеты и прочее – все это мы пытались делать в определенный момент. Советы из интернета или от коллег, которыми мы восхищаемся, действительно полезны. Но мы должны признать: они не являются чудодейственными.

Подумайте вот каким образом: какой смысл пытаться быть более продуктивным, если тратить больше времени на планирование того, как быть более продуктивными, чем на то, чтобы быть продуктивными?

пытаться быть более продуктивным, если тратить больше времени на планирование того, как быть более продуктивными, чем на то, чтобы быть продуктивными? Продуктивность стала одержимостью многих, поскольку она дает ощущение контроля над ситуацией – хотя в реальности это часто не так. Иногда все гораздо проще: надо оставить все, как есть.

над ситуацией – хотя в реальности это часто не так. Иногда все гораздо проще: надо оставить все, как есть. Это не о том, чтобы продолжать делать что-то, что не делает нас счастливыми. Это о понимании того, что все имеет свои плюсы и минусы, и что перемены не всегда должны быть к лучшему.

Мы не всегда можем хорошо работать, иметь безупречный дом, ходить в спортзал и вести социальную жизнь одновременно. В таких случаях просто не надо пытаться испытывать на себе тысячу советов по продуктивности. А лучше применять то, что, как мы знаем, работает для нас, и признать, что у нас есть определенные пределы.

Продуктивность становится негативным фактором, когда мы становимся ею одержимы / Фото wayhomestudio@freepik

Нашим лучшим качеством в таких случаях будет гибкость. Способность перестать брать на себя обязательства или даже отложить планы или работу, в которой мы бы хотели участвовать. Ведь принятие одних решений всегда означает отказ от других, независимо от того, о какой сфере мы говорим.

Невозможно контролировать абсолютно все, что происходит в нашей жизни . А советы по продуктивности заставляют нас верить, что если мы все изменим, то получим настоящую власть над своей жизнью.

. А советы по продуктивности заставляют нас верить, что если мы все изменим, то получим настоящую власть над своей жизнью. Но это часто нереально. Вместо того чтобы пытаться изменить все, мы должны иметь дело с этим. Избавиться от ожиданий, которые не являются объективными. Принять, что вы не можете быть продуктивными на 100% все время, как бы вы ни старались.

как бы вы ни старались. Отказ от определенных планов или работы не означает поражения. Это означает – сосредоточить нашу энергию на том, что действительно имеет для нас значение. І мы не должны чувствовать себя виноватыми из-за этого.

Проще говоря, секрет продуктивности на самом деле в том, чтобы отпустить нашу одержимость ею и отпустить нереалистичные ожидания. Только тогда мы сможем по-настоящему достичь успеха и быть способными поддерживать его длительное время.