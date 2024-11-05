Что делать, если застрял в лифте: простая инструкция и советы спасателей
Если вы спокойно себе ехали в лифте, а он вдруг застрял – не беда, это не новая ситуация. И для того, что в таком случае следует делать и чего делать нельзя, существует четкая инструкция.
В целом в ситуации застревания лифта необходимо придерживаться нескольких правил, пишет 24 Канал со ссылкой на SkyLift. Они помогут вам безопасно выбраться из лифта.
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Как вести себя, когда застряли в лифте
Прежде всего, не надо паниковать, совершать какие-то необдуманные поступки, или тем более пытаться освободиться самостоятельно. Это больше опасно, чем полезно.
Не надо давить на все кнопки, пытаться раскачать кабину или раскрывать двери. Лифт мог застрять между этажами, и вы рискуете травмироваться или упасть в шахту.
Если кабина перестала двигаться:
- Вызовите диспетчера. В лифте обычно есть специальная кнопка, или записан номер компании, которая обслуживает этот лифт. Звоните – и бригада мастеров поедет вам на помощь.
- Если вам или кому-то другому в лифте стало плохо, обязательно сообщите об этом диспетчеру и он вызовет скорую.
- Если же вдруг нет ни кнопки, ни номеров – звоните к близким и попросите их вызвать ремонтную бригаду.
- А если нет мобильного или сети – придется громко кричать о помощи, чтобы вас услышали жители дома.
Пока спасатели едут к вам:
- Положите на пол вещи, снимите верхнюю одежду или хотя бы расстегните.
- Если есть вода, не спешите выпить всю сразу, пейте небольшими глотками.
- Если чувствуете усталость, сядьте на пол и вытяните ноги.
- А когда приедет ремонтная бригада – четко выполняйте ее инструкции.
Что делать, если лифт падает
К счастью, падение лифта случается крайне редко. У всех подъемников есть несколько тросов, также лифты оборудованы специальными улавливателями, срабатывающими в случае обрыва этих тросов. Но – если все же вы заметили, что движение лифта стало слишком стремительным:
- Нажмите кнопку "стоп" (только не кнопку открывания дверей).
- Примите безопасную позу – прислонитесь спиной к стене, сядьте на корточки и руками упритесь в пол.
- Хорошо было бы прилечь на пол лицом вниз, положив голову на сумку и прикрыв ее руками.
- При наличии поручня, ухватитесь за него и зафиксируйте свое тело в одном положении. Чем меньше подвижности вы проявите при остановке кабины, тем меньше пострадаете.