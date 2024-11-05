Что делать, если застрял в лифте: простая инструкция и советы спасателей

5 ноября 2024, 13:41
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Автор: Эдуард Хомченко

Если вы спокойно себе ехали в лифте, а он вдруг застрял – не беда, это не новая ситуация. И для того, что в таком случае следует делать и чего делать нельзя, существует четкая инструкция.

В целом в ситуации застревания лифта необходимо придерживаться нескольких правил, пишет 24 Канал со ссылкой на SkyLift. Они помогут вам безопасно выбраться из лифта.

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Как вести себя, когда застряли в лифте

Прежде всего, не надо паниковать, совершать какие-то необдуманные поступки, или тем более пытаться освободиться самостоятельно. Это больше опасно, чем полезно.

Не надо давить на все кнопки, пытаться раскачать кабину или раскрывать двери. Лифт мог застрять между этажами, и вы рискуете травмироваться или упасть в шахту.

Если кабина перестала двигаться:

  • Вызовите диспетчера. В лифте обычно есть специальная кнопка, или записан номер компании, которая обслуживает этот лифт. Звоните – и бригада мастеров поедет вам на помощь.
  • Если вам или кому-то другому в лифте стало плохо, обязательно сообщите об этом диспетчеру и он вызовет скорую.
  • Если же вдруг нет ни кнопки, ни номеров – звоните к близким и попросите их вызвать ремонтную бригаду.
  • А если нет мобильного или сети – придется громко кричать о помощи, чтобы вас услышали жители дома.

Есть четкий алгоритм действий в ситуации, когда человек застревает в лифте / Коллаж 24 Канала фото freepik

Пока спасатели едут к вам:

  • Положите на пол вещи, снимите верхнюю одежду или хотя бы расстегните.
  • Если есть вода, не спешите выпить всю сразу, пейте небольшими глотками.
  • Если чувствуете усталость, сядьте на пол и вытяните ноги.
  • А когда приедет ремонтная бригада – четко выполняйте ее инструкции.

Что делать, если лифт падает

К счастью, падение лифта случается крайне редко. У всех подъемников есть несколько тросов, также лифты оборудованы специальными улавливателями, срабатывающими в случае обрыва этих тросов. Но – если все же вы заметили, что движение лифта стало слишком стремительным:

  • Нажмите кнопку "стоп" (только не кнопку открывания дверей).
  • Примите безопасную позу – прислонитесь спиной к стене, сядьте на корточки и руками упритесь в пол.
  • Хорошо было бы прилечь на пол лицом вниз, положив голову на сумку и прикрыв ее руками.
  • При наличии поручня, ухватитесь за него и зафиксируйте свое тело в одном положении. Чем меньше подвижности вы проявите при остановке кабины, тем меньше пострадаете.