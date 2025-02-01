Невероятно рельефное тело в 49 лет: как Дэвид Бекхэм тренировался для кампании BOSS

Дэвид Бекхэм был одним из самых успешных спортсменов мира, а стабильный брак с Викторией Бекхэм и роль иконы моды 2000-х обеспечили ему стабильное место на вершине популярности. Последним большим шагом на ней стала кампания белья для BOSS.

Снятая агентством Mert & Marcus, она произвела фурор в социальных сетях. И всем интересно – в чем секрет того, что Бекхэм в 49 лет имеет такую же хорошую форму, как и в 25? Мужской портал GQ попытался найти ответ на этот вопрос, пишет 24 Канал.

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Тренировка Дэвида Бекхэма для укрепления тела и формирования рельефа

Личный тренер Дэвида Бекхэма Бобби Рич гордится своим клиентом. Он не раз говорил, что бывший футболист любит двигаться каждый день своей жизни, и именно поэтому до сих пор сохраняет рельефный пресс, хотя ему уже вот-вот 50.

Профессиональная карьера спортсмена дала Бекхэму важное осознание, насколько важно быть последовательным и не спешить. Рич подчеркивает, что маленькие шаги – это настоящий ключ к достижению результатов на длительное время.

В тренировочном графике Дэвида приоритетными являются силовые упражнения с отягощениями. Это можно увидеть и в его инстаграме, где Бекхэм часто делится своими тренировками. Он выполняет сложные упражнения, такие как становая тяга, приседания, жим и подтягивания. Обязательными являются и упражнения с вращением ядра для пресса.

Во времени футбольной активности он отдавал предпочтение кардио, но теперь это полностью изменилось и он больше не тратит столько времени на бег. Теперь, кроме занятий тяжелой атлетикой, Бекхэм делает высокоинтенсивные упражнения, которые сочетают кардио и силовые нагрузки.

Как тренируется Дэвид Бекхэм: смотрите видео от davidbeckham

Мы не знаем, какой распорядок дня у Дэвида, но знаем, какие упражнения являются его любимыми. Поэтому вы также можете легко добавить их в свою рутину.

Отжимания. Отжимания должны быть обязательным упражнением в ежедневной тренировке каждого. Это одно из самых эффективных упражнений, оно прорабатывает несколько групп мышц одновременно. Британец выполняет их с отягощением, так достигая большей глубины движения, что делает его сложнее. По количеству повторений, то Дэвид говорит, что может сделать 1000 (нас устроит несколько подходов по 15).

Отжимания должны быть обязательным упражнением в ежедневной тренировке каждого. Это одно из самых эффективных упражнений, оно прорабатывает несколько групп мышц одновременно. Британец выполняет их с отягощением, так достигая большей глубины движения, что делает его сложнее. По количеству повторений, то Дэвид говорит, что может сделать 1000 (нас устроит несколько подходов по 15). Подтягивания на груди узким хватом. Чтобы проработать спину и бицепсы, используйте тягу на грудь узким хватом. Сидя, возьмитесь за ручку тросового тренажера и, держа спину прямо, подтяните ее к верхней части груди, но локти держите чуть дальше от тела.

Чтобы проработать спину и бицепсы, используйте тягу на грудь узким хватом. Сидя, возьмитесь за ручку тросового тренажера и, держа спину прямо, подтяните ее к верхней части груди, но локти держите чуть дальше от тела. Отталкивание санок. Очень эффективное упражнение, ведь оно одновременно работает на кардио, выносливость и силу. Добавьте его в свои самые интенсивные тренировки, чтобы бросить вызов всему телу.

Очень эффективное упражнение, ведь оно одновременно работает на кардио, выносливость и силу. Добавьте его в свои самые интенсивные тренировки, чтобы бросить вызов всему телу. Колени к груди. Секрет хорошего пресса – базовые упражнения, такие как подтягивание коленей к груди. Теория проста: мы висим на перекладине и, работая прессом, должны поднимать колени вверх, не слишком раскачиваясь. Надо сказать, что в видео Бекхэма это выглядит проще, чем есть на самом деле.

Понятно, что Дэвид имеет хорошую генетику с рождения, которая вместе с упорным трудом привела его к успеху. Возможно, мы не можем рассчитывать на такую физическую форму в 50 лет, как у него. Но мы можем кое-чему у него научиться – как минимум, оставаться активными и придерживаться сбалансированной диеты.