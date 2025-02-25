Глен Пауэлл – новая икона стиля Голливуда: вот его 5 уроков, которые стоит усвоить мужчинам

С каждым своим появлением актер Глен Пауэлл подтверждает, что он не просто красавец, а становится одной из икон мужского стиля Голливуда. Так почему бы не поучиться у него?

Ведь в каждом своем выходе на красную дорожку 36-летний актер выглядит безупречно, причем его стиль чрезвычайно классический, но без единой скукотинки. 24 канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Уроки мужского стиля от суперзвезды Глена Пауэлла

Глен Пауэлл, звезда "Twisters" и ряда других блокбастеров, может поделиться с нами не одним уроком стиля. Вот о чем речь.

Аксессуары меняют все. Хорошо выглядеть в костюме относительно просто, однако желающим выйти на новый уровень стоит пойти по следам Пауэлла и обратить внимание на аксессуары. Многие мужчины зря игнорируют этот шаг.

Хорошо выглядеть в костюме относительно просто, однако желающим выйти на новый уровень стоит пойти по следам Пауэлла и обратить внимание на аксессуары. Многие мужчины зря игнорируют этот шаг. На самом деле правильная обувь очень важна, а солнцезащитные очки являются абсолютной необходимостью, что делает ваш внешний вид интереснее. Если боитесь переборщить, подумайте о сдержанном варианте, он также в тренде.

Глен Пауэлл на съемках "Twisters" / Фото glenpowell

Базовые вещи необязательно скучны. И это самый полезный урок от Глена. Независимо от нашего личного стиля, мы все носим базовые вещи, но легко допустить ошибку, когда брать несколько таких для одного образа. Например, синие джинсы, джинсовая рубашка и майка – это вещи с большим потенциалом, базовые, но вместе они могут выглядеть скучно. Вот почему добавление здесь ботинок вместо просящихся белых кроссовок – интересный поворот.

И это самый полезный урок от Глена. Независимо от нашего личного стиля, мы все носим базовые вещи, но легко допустить ошибку, когда брать несколько таких для одного образа. Например, синие джинсы, джинсовая рубашка и майка – это вещи с большим потенциалом, базовые, но вместе они могут выглядеть скучно. Вот почему добавление здесь ботинок вместо просящихся белых кроссовок – интересный поворот. Таким способом американский актер и писатель показывает нам, что небольшие изменения могут превратить образ из базовых вещей в незабываемую комбинацию, и не надо бояться добавлять эффектную вещь.

Пауэлл на Golden Globes 2025 / Фото glenpowell

Часы – это обязательно. Стиль Глена Пауэлла очень классический, поэтому, как и у любого джентльмена, хорошая коллекция часов является частью его гардероба.

Стиль Глена Пауэлла очень классический, поэтому, как и у любого джентльмена, хорошая коллекция часов является частью его гардероба. Мы видели на нем как минимум TAG Heuer Carrera Chronograph Panda Glassbox, Omega Constellation, TAG Heuer Carrera Day-Date 41mm и Vacheron Constantin Overseas Dual Time из золота с зеленым циферблатом.

Актер на премьере "HIT MAN" / Фото glenpowell

Костюм никогда не выйдет из моды. Пауэлл придерживается строгого режима тренировок, но он не из тех, кто ходит, демонстрируя свои большие мышцы в футболках без рукавов. Нет, он полагается на правильную одежду, которая незаметно выполняет за него тяжелую работу.

Пауэлл придерживается строгого режима тренировок, но он не из тех, кто ходит, демонстрируя свои большие мышцы в футболках без рукавов. Нет, он полагается на правильную одежду, которая незаметно выполняет за него тяжелую работу. И здесь визит к портному является обязательным – чтобы носить идеальный костюм, который никогда не станет немодным, и способен стать элегантным средством показать телесный рельеф.

И на SAG Awards 2024 / Фото glenpowell