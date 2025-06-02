Тяжелый груз на плечах Овнов, у Девы неприятности на каждом шагу: гороскоп на неделю для мужчин

На этой неделе, 2 – 8 июня, мы заметим, что в космосе появилась новая энергия. Сатурн, планета жизненных уроков, будет двигаться в Овне и заставлять нас сосредотачиваться на своем эго, на войне и конфликтах.

Чтобы лучше провести это время, подходите к жизни с честностью и без агрессии, и позвольте себе немного спонтанности. Далее читайте в этом гороскопе от People на 24 Канале о том, что ждет мужчин каждого знака Зодиака. Смотрите также Настоящие бестселлеры, которыми грезят все: 5 самых популярных мужских духов в мире Мужской гороскоп на неделю со 2 июня по 8 июня 2025 года Овен (20 марта – 19 апреля). Сейчас вы столкнетесь со своим прошлым, Овны, но в то же время будете смотреть в будущее. В этот период вы можете чувствовать больший груз на своих плечах – и в личном, и в профессиональном плане. Возможно, вы возьмете на себя больше ответственности, или почувствуете глубокую потребность двигаться новыми направлениями.

Путь вперед станет легче, если вы будете методичными, практичными и сосредоточенными. Пришло время строить новую жизнь, и поверьте – вы это сможете. Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik Телец (19 апреля – 20 мая). Сейчас у вас будет глубокая потребность задуматься над прошлым, Тельцы. Вы можете чувствовать более сильное желание оценить себя, свои прошлые действия и то, от чего вам нужно освободиться, чтобы перейти на новый уровень.

Если ваши тревоги или неуверенность сейчас кажутся сильнее, поищите ощущение покоя. Вы можете сосредоточиться на разработке проектов и планов в одиночестве, которые могут принести вам большой успех в перспективе. Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik Близнецы (20 мая – 20 июня). Вы начинаете осознавать, что некоторые ваши дружеские отношения или сообщества, к которым вы принадлежите, не соответствуют тому, кто вы есть, Близнецы. Сейчас ваш социальный круг может уменьшаться. Это может быть немного грустно – видеть, как друзья отдаляются, но вы увидите, что это происходит потому, что эти люди не соответствуют тому, куда ведет вас ваша судьба.

К слову, некоторые из ваших дружеских отношений могут стать даже намного крепче, или вы найдете новую дружбу, которая станет связью на всю жизнь. Вы также можете осознать, что некоторые из ваших стремлений и целей не приносят вам удовлетворения или являются просто недостижимыми, и вы можете изменить направление. Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik Рак (20 июня – 22 июля). Сейчас, Раки, вы еще больше сосредоточитесь на профессиональной жизни и карьере. Может казаться, что на ваших плечах лежит большее бремя, чем когда-либо, будто вы тонете под бесконечными нагрузками. Дела могут пойти на спад, потому что вы недовольны своей траекторией.

Некоторые могут полностью изменить свой профессиональный путь и цели, но вот совет – двигайтесь вперед осторожно. Вы можете натолкнуться на проблемы с авторитетными лицами. Но если вы будете упорно работать сейчас, то можете обнаружить, что закрепляете долгосрочное наследие успеха. Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik Лев (22 июля – 22 августа). Львы, времена сейчас будут для вас немного легче, чем для других. Вы будете больше сосредотачиваться на переосмыслении того, к каким вы стремитесь новым горизонтам в личном и профессиональном плане. Это может быть важный период для обучения, новых сертификатов.

Также вы можете осознать, что вам нужно больше смысла в жизни, связанного с путешествиями, духовностью, участием в жизни общества. Могут возникать определенные препятствия, но в итоге победа будет за вами, если вы будете практичными, медленными и стабильными. Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik Дева (22 августа – 22 сентября). Девы, вы переживаете один из самых сложных периодов. Возможно, вы наткнетесь на сопротивление, вызовы, препятствия и слабости, причем почти на каждом шагу. И это как в личной, так и в профессиональной жизни. Сейчас, кажется, вам придется испытать кармические уроки в одной из таких сфер: доверие и уязвимость, близость и сексуальность, активы или инвестиции, вопросы большого богатства.

К счастью, вы сможете решить любые проблемы, если будете сосредоточены и реалистичны. Некоторые из вас будут упорно работать, чтобы избавиться от долгов или обеспечить себе длительную стабильность в будущем. Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik Стоит знать Есть лишь несколько вещей, которые делают мужчину счастливым: парень назвал их в тиктоке и попал на 100% Весы (22 сентября – 22 октября). Готовьтесь к очень важному и кармическому периоду сейчас, Весы. С одной стороны, вы можете обнаружить, что вам придется пережить разлуку. Например, разорвать отношения с важными партнерами в личной или профессиональной жизни.

Но также вполне вероятно, что в этот период вы сможете наладить крепкие связи на всю жизнь. Контракты, переговоры и конкуренция могут стать для вас источником силы или трудностей, в зависимости от того, как вы действовали в прошлом и насколько честными вы являетесь в настоящем. Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik Скорпион (22 октября – 21 ноября). Скорпионы, вы чувствительный знак, способный улавливать тонкие движения Вселенной. И вы видите, что уже бурлит что-то новое, и можете чувствовать, будто берете на себя немного больше в нескольких разных аспектах. Ключ к успеху – быть методичным, строгим и дисциплинированным.

Отдельно следует отметить, что в этот период вас ждут интенсивные уроки по продуктивности и занятости. Возможно, у вас будет много работы, или вы почувствуете потребность найти что-то новое. Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Вселенная часто является местом ярких эмоций и адреналина, Стрельцы. И сейчас вы можете чувствовать, что вам нужно быть более практичными и реалистичными в нескольких сферах. Это романтика и свидания, любовь, дети, хобби, искусство и самовыражение.

В этот период в отношениях искра может казаться угасшей, но надо сосредоточиться на том, как вы видите будущее. И все может выйти на достаточно положительный лад. Для одиноких сейчас основное внимание будет сосредоточено не на бурных и страстных романах, а на поиске человека, который будет рядом с вами по жизни. Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik Козерог (21 декабря – 19 января). Козероги, сейчас космическая энергия может стать сильнее. Больше внимания будет вашей личной жизни, дому, семье, хозяйству или недвижимости. В этот период могут возникнуть определенные вызовы, например необходимость решать семейные проблемы или помогать кому-то из родственников.

Могут возникнуть сложные ситуации, связанные с жильем, даже если это будет что-то вроде начала длительного ремонта. С положительной стороны, вы можете в это время осесть или сделать важные покупки, также связанные с недвижимостью. Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik Водолей (19 января – 18 февраля). Водолеи, вам повезет немного больше, чем другим знакам Зодиака. Вы будете больше сосредотачиваться на интеллектуальных поисках и том, как вы общаетесь с миром. Некоторые могут заинтересоваться академическими вопросами, обновлением сертификатов, начать работать над важными проектами, публичными выступлениями или рекламой.

Вы можете осознать, что вам нужно переосмыслить свое послание к миру. Могут быть кармические уроки, связанные с братьями и сестрами, соседями или друзьями. Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik Рыбы (18 февраля – 20 марта). Рыбы, вы чувствуете большее давление со стороны Вселенной. Вы, вероятно, будете немного больше сосредоточены на переосмыслении себя и понимании того, кем вы хотите быть сейчас и в будущем. Вам придется пройти больше кармических уроков относительно вашей самооценки и того, что вы цените в других.

В более физическом смысле, ситуации, связанные с деньгами, доходами и имуществом, могут требовать больше внимания. Вы можете испытывать большее напряжение в финансовом плане, но со временем сможете создать долгосрочное благосостояние. Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik