10 февраля, 06:25
Драма у Козерогов, Тельцы поддаются на провокации: мужской гороскоп на неделю 10 – 16 февраля
Эта неделя разожжет ваши сердечные желания, причем неважно, вы в отношениях или нет. Ожидайте также много сюрпризов и событий, которые могут шокировать. Особенно 10 февраля, хотя и 11 может быть хаотичным.
Эта энергия будет бурлить в течение всей недели, поэтому, возможно, лучше залечь на дно, чем расшатывать лодку. А что прогнозируют звезды конкретно для каждого знака Зодиака – читайте в этом гороскопе от People на 24 Канале.
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Мужской гороскоп на неделю с 10 и до 16 февраля 2025 года
- Овен (20 марта – 19 апреля). Позвольте своему сердцу гудеть на этой неделе! Вы будете чувствовать себя разгоряченным вокруг своих желаний. Любовь, ухаживания и романтика будут в центре внимания, а одинокие будут особенно склонны к новым знакомствам. Хобби, творчество и спорт также могут вызвать у вас большой восторг. Однако, похоже, вы также почувствуете определенное напряжение, связанное с дружбой или с деньгами. Действуйте здесь изящно.
- Телец (19 апреля – 20 мая). Эта неделя может заставить вас чувствовать себя особенно эмоционально возбужденным. Вы можете поддаться на провокацию и действовать взрывоопасно, хоть это и не вписывается в ваш характер. Похоже, в вашей жизни произойдут изменения в домашней жизни, жилищной ситуации, семье или карьере. Вселенная сейчас будет немного напряженной для вас, но если вы будете действовать по своей стратегии, то в итоге все равно выиграете.
- Близнецы (20 мая – 20 июня). Вас может ждать бурная неделя, но вам повезет больше, чем любому другому знаку Зодиака. Неделя привлечет внимание к вашим идеям, коммуникациям или контрактам – кажется, что-то не так с одним из них. Возможно, вы случайно проговорились о том, о чем не хотели, или же большой проект, который, как вы считали готовым, потребует серьезных изменений. Но не паникуйте, а продолжайте двигаться вперед с уверенностью, и люди поверят, что вы со всем справитесь.
- Рак (20 июня – 22 июля). Обратите внимание на свои финансы. Скорее всего, деньги будут поступать и тратиться стандартно, но если вы не будете осторожными, то можете допустить ошибку. Например, вы можете обнаружить, что потратили намного больше, чем планировали. Дружба также может вызвать определенную драму в вашем жизненном пространстве, особенно если кто-то попросит вас о финансовой помощи – потому что это не лучшее время, чтобы давать в долг, даже если вы любите этого человека.
- Лев (22 июля – 22 августа). Самая важная неделя года может быть для вас. Вы разгораетесь еще больше, чем обычно, и готовы оказаться в центре внимания. Большая личная или профессиональная цель может быть в пределах досягаемости. Однако, к сожалению, будет ощущаться значительная напряженность. Это может касаться партнера или вашей карьеры. Например, внезапное изменение в вашем профессиональном мире может привести к разногласиям. Это может быть и новость о повышении, но вам придется столкнуться с конкурентом.
- Дева (22 августа – 22 сентября). Эта неделя потребует от вас многого, и вам может показаться, что вы слишком истощены. Лучше всего здесь – залечь на дно, отдохнуть и подзарядиться. Если вы этого не сделаете, то рискуете не справиться с работой, что может негативно повлиять на общий прогресс. В драматическую ситуацию, которая возникнет на ровном месте, не вмешивайтесь. Если по каким-то причинам сейчас раскроется какая-то тайна, вам может понадобиться контроль над убытками.
- Весы (22 сентября – 22 октября). Неделя должна сложиться для вас немного лучше, но все же может создать определенное напряжение. Относительно советов. Во-первых, вам надо уделять больше внимания своей социальной жизни, и тогда вы можете обнаружить, что можете достичь важного рубежа. Однако заметьте, что необходимая вам поддержка здесь может отсутствовать, и вы будете собирать кусочки немного бессистемно. Во-вторых, вам надо сосредоточиться на том, что делает вас счастливым, будь то хобби, романтические отношения или дети.
- Скорпион (22 октября – 21 ноября). На этой неделе вы стремитесь к профессиональному росту, и у вас могут появиться возможности подняться. Вероятны повышение, продвижение по службе, благоприятные публикации в прессе или конкурентное предложение работы. Однако если в вашей карьере возникнет непредсказуемый вызов, то вы можете оказаться в спирали и вам придется расставлять точки над "і". Может возникнуть напряжение в отношениях, причем как с любимым человеком, так и с конкурентом
- Стрелец (22 ноября – 21 декабря). На этой неделе вы будете стремиться к новым горизонтам и приключениям, начать все с чистого листа и получить новый опыт. Возможно, вы планируете путешествие или уже в нем. Некоторые из вас могут заниматься научной деятельностью, работать в медиа, искать выходы на международные рынки. Если ни одно из этих направлений не является для вас приоритетным, вы все равно будете пытаться внести определенные изменения в свою рабочую жизнь. Скорее всего, вам захочется больше свободы и возможностей.
- Козерог (21 декабря – 19 января). Вы особенно будете сосредоточены на том, где вы находитесь в важных партнерских отношениях. Возможно, вы проходите через урегулирование, юридические формальности или переговоры. Вы даже можете сосредоточиться на материальных вопросах, таких как возврат или взятие долга, и сможете достичь прогресса. Однако, похоже, что-то создаст небольшую драму, связанную с любимым человеком или творческими начинаниями. Смиритесь с этим и найдите решение.
- Водолей (19 января – 18 февраля). Вас ждет важная неделя, связанная с отношениями. Вселенная подталкивает вас к тому, чтобы вы либо сблизились, либо разлетелись, как искры на ветру. Если вы сблизитесь, могут произойти внезапные изменения в доме или семье. Если эта сфера не проявляется особенно ярко, у вас будут трения с деловым партнером или конкурентом. Но не волнуйтесь, а просто станьте на твердую почву.
- Рыбы (18 февраля – 20 марта). Вас ждет очень быстрая и потенциально хаотичная неделя. Хотя производительность является ключом к победе сейчас, вы можете обнаружить, что вы слишком напряжены, и из-за этого страдает ваша энергия. Что-то, связанное с вашей рабочей жизнью, может быть не в порядке. Если это так, решайте это быстро, чтобы вы могли вернуться к перезарядке своих батарей. А если вы ищете новую работу – ищите ее сейчас.