Раки – стирайте пыль с прошлого, Львы – вам очень нужно отдохнуть: гороскоп недели для мужчин

Марс, наша планета энергии, все еще вялый, а Венера, планета отношений, ретроградная – в дополнение к Меркурию. Как следствие, вы будете чувствовать тягу к пересмотру или восстановлению старых отношений или дел.

18 марта будет очень чувствительным днем, а весеннее равноденствие принесет страсть. На 22 марта запланируйте что-то особенное, потому что это один из лучших дней для любви в году. А что будет именно с вашим знаком Зодиака – читайте в гороскопе от People на 24 Канал.

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Мужской гороскоп на неделю с 17 по 23 марта 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля). Вас будет крутить во всех направлениях. Вам может показаться, что вы не знаете, куда идти, поэтому будьте особенно внимательными в общении. Просматривайте все несколько раз, чтобы ничего не пропустить. К счастью, будет шанс проанализировать свой прогресс, переосмыслить и выбрать лучший путь вперед. Люди и ситуации из прошлого снова вернутся к вам.

Вас будет крутить во всех направлениях. Вам может показаться, что вы не знаете, куда идти, поэтому будьте особенно внимательными в общении. Просматривайте все несколько раз, чтобы ничего не пропустить. К счастью, будет шанс проанализировать свой прогресс, переосмыслить и выбрать лучший путь вперед. Люди и ситуации из прошлого снова вернутся к вам. Телец (19 апреля – 20 мая). Вселенная сейчас говорит с вами загадками. Ваша интуиция будет работать на полную. Это фантастический период, чтобы искать синхронизм во всем. Звезды советуют именно сейчас планировать все свои дальнейшие действия. И они согласны подсказать вам, как вы можете значительно улучшить свою жизнь уже сейчас.

Вселенная сейчас говорит с вами загадками. Ваша интуиция будет работать на полную. Это фантастический период, чтобы искать синхронизм во всем. Звезды советуют именно сейчас планировать все свои дальнейшие действия. И они согласны подсказать вам, как вы можете значительно улучшить свою жизнь уже сейчас. Близнецы (20 мая – 20 июня). Возможно, вы переосмыслите ситуации, которые произошли ранее, или воссоединитесь с людьми из прошлого. Примите энергию звезд, чтобы возродить смех и магию в ваших отношениях. Обратитесь к кому-то, кого вы хорошо помните, чтобы наверстать упущенное. Но если вы упорно работали над достижением какой-то личной вехи, то сейчас процесс может затянуться или потребует определенных изменений.

Возможно, вы переосмыслите ситуации, которые произошли ранее, или воссоединитесь с людьми из прошлого. Примите энергию звезд, чтобы возродить смех и магию в ваших отношениях. Обратитесь к кому-то, кого вы хорошо помните, чтобы наверстать упущенное. Но если вы упорно работали над достижением какой-то личной вехи, то сейчас процесс может затянуться или потребует определенных изменений. Рак (20 июня – 22 июля). Вселенная сыграет с вами злую шутку, если вы уделяете слишком много внимания своему профессиональному росту и карьерным целям. Потому что есть много движущихся частей, которые могут указывать в разных направлениях. Это не лучшее время для запуска проекта, поиска новой работы или начала чего-то, что повлияет на карьерный рост. Но если вы хотите стереть пыль с чего-то из прошлого, это может быть положительным моментом.

Вселенная сыграет с вами злую шутку, если вы уделяете слишком много внимания своему профессиональному росту и карьерным целям. Потому что есть много движущихся частей, которые могут указывать в разных направлениях. Это не лучшее время для запуска проекта, поиска новой работы или начала чего-то, что повлияет на карьерный рост. Но если вы хотите стереть пыль с чего-то из прошлого, это может быть положительным моментом. Лев (22 июля – 22 августа). Сейчас вам стоит приспособиться к более медленному ритму жизни. Вселенная поощряет вас отдохнуть, перезарядиться и жить сегодняшним днем. Несмотря на ваше желание двигаться в новых направлениях и искать приключений, возможно, лучше задуматься над планами и взглядами на жизнь. Это замечательный период для глубоких размышлений. Также путешествие к местам, которые вы уже посещали ранее, может принести вам удовольствие.

Сейчас вам стоит приспособиться к более медленному ритму жизни. Вселенная поощряет вас отдохнуть, перезарядиться и жить сегодняшним днем. Несмотря на ваше желание двигаться в новых направлениях и искать приключений, возможно, лучше задуматься над планами и взглядами на жизнь. Это замечательный период для глубоких размышлений. Также путешествие к местам, которые вы уже посещали ранее, может принести вам удовольствие. Дева (22 августа – 22 сентября). Эта неделя особенно неблагоприятна для важных решений, связанных с деньгами. Вы можете принять неправильное решение. Например, можете обнаружить, что не совсем правильно оцениваете активы, инвестиции, расчеты или кредитные линии. Однако у вас может появиться больше возможностей, чтобы разобраться со своими финансами или навести порядок с долгами.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото kornthedarkness55297@vecteezy