17 марта, 06:52
Раки – стирайте пыль с прошлого, Львы – вам очень нужно отдохнуть: гороскоп недели для мужчин
Основні тези
- Овны – просматривайте все несколько раз, чтобы ничего не пропустить. Весы – не стройте планов и не давайте обещаний в отношениях. Козероги – вы можете чувствовать себя особенно тревожными.
- Девы – вы рискуете принять неправильное решение. Водолеи – все интеллектуальные дела сейчас не ко времени. Рыбы – финансовые вопросы могут вызвать стресс и путаницу. Далее в гороскопе – подробно обо всех знаках Зодиака.
Марс, наша планета энергии, все еще вялый, а Венера, планета отношений, ретроградная – в дополнение к Меркурию. Как следствие, вы будете чувствовать тягу к пересмотру или восстановлению старых отношений или дел.
18 марта будет очень чувствительным днем, а весеннее равноденствие принесет страсть. На 22 марта запланируйте что-то особенное, потому что это один из лучших дней для любви в году. А что будет именно с вашим знаком Зодиака – читайте в гороскопе от People на 24 Канал.
Смотрите также Взлеты, падения, подводные камни: гороскоп для мужчин на 2025 год в бизнесе, работе и карьере
Мужской гороскоп на неделю с 17 по 23 марта 2025 года
- Овен (20 марта – 19 апреля). Вас будет крутить во всех направлениях. Вам может показаться, что вы не знаете, куда идти, поэтому будьте особенно внимательными в общении. Просматривайте все несколько раз, чтобы ничего не пропустить. К счастью, будет шанс проанализировать свой прогресс, переосмыслить и выбрать лучший путь вперед. Люди и ситуации из прошлого снова вернутся к вам.
- Телец (19 апреля – 20 мая). Вселенная сейчас говорит с вами загадками. Ваша интуиция будет работать на полную. Это фантастический период, чтобы искать синхронизм во всем. Звезды советуют именно сейчас планировать все свои дальнейшие действия. И они согласны подсказать вам, как вы можете значительно улучшить свою жизнь уже сейчас.
- Близнецы (20 мая – 20 июня). Возможно, вы переосмыслите ситуации, которые произошли ранее, или воссоединитесь с людьми из прошлого. Примите энергию звезд, чтобы возродить смех и магию в ваших отношениях. Обратитесь к кому-то, кого вы хорошо помните, чтобы наверстать упущенное. Но если вы упорно работали над достижением какой-то личной вехи, то сейчас процесс может затянуться или потребует определенных изменений.
- Рак (20 июня – 22 июля). Вселенная сыграет с вами злую шутку, если вы уделяете слишком много внимания своему профессиональному росту и карьерным целям. Потому что есть много движущихся частей, которые могут указывать в разных направлениях. Это не лучшее время для запуска проекта, поиска новой работы или начала чего-то, что повлияет на карьерный рост. Но если вы хотите стереть пыль с чего-то из прошлого, это может быть положительным моментом.
- Лев (22 июля – 22 августа). Сейчас вам стоит приспособиться к более медленному ритму жизни. Вселенная поощряет вас отдохнуть, перезарядиться и жить сегодняшним днем. Несмотря на ваше желание двигаться в новых направлениях и искать приключений, возможно, лучше задуматься над планами и взглядами на жизнь. Это замечательный период для глубоких размышлений. Также путешествие к местам, которые вы уже посещали ранее, может принести вам удовольствие.
- Дева (22 августа – 22 сентября). Эта неделя особенно неблагоприятна для важных решений, связанных с деньгами. Вы можете принять неправильное решение. Например, можете обнаружить, что не совсем правильно оцениваете активы, инвестиции, расчеты или кредитные линии. Однако у вас может появиться больше возможностей, чтобы разобраться со своими финансами или навести порядок с долгами.
- Весы (22 сентября – 22 октября). В это время все вопросы партнерства будут довольно странными. Вы можете обнаружить, что вы и важный для вас человек не видите друг друга или не работаете в тандеме. Но это может быть отличное время, чтобы сесть и обсудить способы эффективного общения и партнерства. Ситуации, разговора или отношения из прошлого будут особенно заметными. Подумайте, как найти ответы на вопросы о прошлом, чтобы улучшить свой путь вперед. И не стройте сейчас серьезных планов и не давайте обещаний в отношениях.
- Скорпион (22 октября – 21 ноября). Продуктивность на этой неделе будет на рекордно низком уровне. Вам может показаться, что все застыло в кризисе и абсолютно ничего не удается сделать. Но вы могли бы использовать энергию звезд, чтобы догнать работу и проекты, которые оставались без внимания. В то же время эта же энергия может вызвать путаницу в вопросах занятости. Поэтому если вы хотите изменить ситуацию в положительную сторону, сделайте это именно сейчас.
- Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Путаница, задержки или неопределенность будут заполонять ваш путь. Это, скорее всего, повлияет на личную жизнь, а также на творчество и хобби. Вам может показаться, что все, что вы считали истинным в этих сферах, на самом деле не соответствует тому, где вы сейчас находитесь. Так что это хорошее время, чтобы подумать о новых взглядах. Также люди из прошлого могут стремиться к воссоединению, и это положительная новость для вас.
- Козерог (21 декабря – 19 января). Вселенная перемешивает ваши эмоции, и вы можете чувствовать себя особенно чувствительным или тревожным. Ваше внимание сосредоточено на доме, семье, и ситуации, связанные с этими сферами, могут требовать большего внимания. Возможно, это из-за решений, которые вы приняли ранее, и теперь вам придется иметь дело с последствиями. Решайте все с сочувствием и любовью.
- Водолей (19 января – 18 февраля). Уделяйте особое внимание всем своим коммуникациям и контрактам. Лучше всего сначала выслушать, а не навязывать свои идеи. Все интеллектуальные дела сейчас не ко времени. Однако это идеальное время для повторения разговоров, в которых вы хотите получить больше информации. Текущая энергетика способствует восстановлению связи с друзьями, соседями, братьями или сестрами.
- Рыбы (18 февраля – 20 марта). Вселенная сейчас особенно медленная, поэтому вам лучше дрейфовать среди волн. Не стоит ничего форсировать в это время. Обратите внимание, что финансовые вопросы будут очень своеобразными, что может вызвать стресс или путаницу. Лучшее, что вы можете сделать – это оценить свой бюджет и найти способы сокращения расходов. Если чеки задерживаются, а расходы растут, смиритесь с этим – и это пройдет.