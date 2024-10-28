Стрельцы – залегайте на дно, Скорпионы – вставайте с дивана: гороскоп на неделю для мужчин
28 октября 2024, 06:54Читати новину українською
Источник:People
Мы оставляем октябрь позади и погружаемся в ноябрь, а вокруг царит холод – и это не только из-за Хэллоуина. Это время года побуждает нас к глубокому самоанализу и стремлению взглянуть в лицо своим теневым сторонам.
Звезды разжигают наши страсти и заставляют испытывать сильные эмоции. Начало недели может принести романтику для многих знаков, пишет People, но потом могут произойти и шокирующие события. Итак, вот что ждет именно ваш знак Зодиака в период Хэллоуина.
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Мужской гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2024 года
- Овен (21 марта – 19 апреля). Вы непременно почувствуете желание слиться воедино со своей парой – с жаркой эротической энергией, кипящей в ваших венах. Однако если вы не реализованы в отношениях, то можете вместо этого заметить большую степень напряженности и дистанции. Также эта неделя – идеальное время для оценки своих активов, инвестиций, расчетов и крупных денежных дел. Если вы это сделаете, то в долгосрочной перспективе можете много выиграть.
- Телец (20 апреля – 20 мая). Пристегните ремни – перед вами открываются двери, которые побуждают вас промчаться сквозь них, держась с кем-то за руки. Вы и еще кто-то, очень особенный (в любви или бизнесе), можете двигаться вперед, строить далеко идущие планы и давать обещания. Вскоре возможен переезд, помолвка или свадьба. Если же вы одиноки, то можете найти кого-то с потенциалом долгосрочных отношений.
- Близнецы (21 мая – 20 июня). Внезапно вы можете почувствовать, что на ваши плечи свалилась куча новых обязанностей. Может показаться, что в сутках просто не хватает часов! Вы, возможно, возьметесь за новые проекты и планы и будете пытаться найти лучший баланс между работой и личной жизнью. Если вы ищете новую работу или клиентов, на вашей стороне будет дополнительная космическая энергия. Наконец, это идеальное время, чтобы сосредоточиться на своем физическом состоянии и любых изменениях, которые вы хотите сделать.
- Рак (21 июня – 22 июля). Стрелы Амура упадут на вас сейчас, Вселенная настраивает вас на то, чтобы вы могли принять свои самые большие страсти и счастье. Однако не сидите сложа руки и не ждите, что космос сделает всю работу за вас. Занимайтесь романтикой, творчеством, хобби, спортом и самовыражением! Не погружайтесь в рабочий процесс слишком глубоко. В жизни бывают моменты, когда нужно работать, но еще больше нужно наслаждаться прекрасными моментами, которые дарит жизнь.
- Лев (23 июля – 22 августа). В вашем доме, семье или бытовой жизни, вероятно, произойдут внезапные изменения. Вселенная будет побуждать вас что-то изменить или двигаться в другом направлении. Например, вы можете продать дом или вам придется сменить соседей по комнате. На самом деле это отличное время, чтобы подумать о переезде, если вы хотите сменить обстановку. А если вы скучаете по родным, спланируйте приятную встречу и пригласите всех к себе!
- Дева (23 августа – 22 сентября). На этой неделе жизнь для вас будет набирать обороты. Вам захочется двигаться вперед! Ваши интеллектуальные поиски будут особенно заметными и вы можете достичь значительного прогресса. Например, вас могут попросить провести презентацию на работе или вы решите, что пришло время обновить свое резюме или профиль в приложении знакомств. Обучение, выступления и участие в рекламных или коммуникационных проектах могут принести вам больше денег или влияния. Вскоре на вашем столе могут появиться важные юридические документы – не забудьте прочитать все с мелким шрифтом.
- Весы (23 сентября – 22 октября). Финансы будут особенно важными для вас, и на этой неделе вы заметите еще одно изменение. Положительным моментом является то, что вы сможете заработать больше – благодаря повышению зарплаты, предложению о работе или выгодному клиенту. Однако так же вероятно, что вы можете услышать о внезапном прекращении потока доходов или значительных расходах. Сейчас главное – быть готовым к неожиданностям и рассматривать лучшие варианты не только на ближайшее будущее, но и для планирования на перспективу.
- Скорпион (23 октября – 21 ноября). Самая важная неделя года для вас. Мало того, что это сезон именин, так еще и открывается портал для осуществления ваших самых больших надежд, целей, стремлений и мечтаний. Однако время имеет решающее значение, поэтому не сидите на диване в ожидании манны небесной. Составьте стратегию всего, к чему вы хотите двигаться в течение следующего года, и начните сеять семена уже сейчас. Утверждая себя в это время, вы с большей вероятностью поведете за собой людей. Так что действуйте и будьте смелыми!
- Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Хотя вы и любите суету, эта неделя будет поощрять вас сделать передышку и залечь на дно. Вы можете сосредоточиться на своем теле или просто на отдыхе и расслаблении. Однако вы все еще можете быть очень заняты работой в одиночестве и за кулисами, поскольку разрабатываете большие проекты и планы. Это время важно, чтобы собрать все вместе. Если вы сосредоточитесь на этом сейчас, то будете иметь больше преимуществ перед миром позже.
- Козерог (22 декабря – 19 января). Эта неделя может привести вас к контакту с широкой сетью людей, поэтому будьте готовы к общению! Вас ждет посещение вечеринок, мероприятий или праздников. Там, скорее всего, вы познакомитесь со многими людьми, которые разделяют ваши взгляды и могут помочь вам в достижении ваших целей и стремлений. Сейчас очень важно создать круг, который будет уважать вас, поэтому участие в группах, сообществах или волонтерство принесет вам удовольствие и пользу.
- Водолей (20 января – 18 февраля). Карьерные цели будут для вас на первом плане. Похоже, вы разработаете стратегии, связанные с вашей работой или профессиональными начинаниями. Возможно, вы услышите о повышении, важную рецензию, награду или хорошие упоминания в СМИ. Возможно, вам предложат выгодную работу или появится выгодный клиент. Однако не стоит просто сидеть и ждать, наоборот – как можно больше двигаться в этот период, и Вселенная заметит ваши усилия.
- Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вселенная откроет вам новые горизонты, приключения и возможности, но оставьте мечты на другой день. Вас могут ждать личные или профессиональные сюрпризы, поэтому бросьте кости и смотрите, что приготовил космос. Один из замечательных способов использовать эту энергию – интеллектуальные занятия или путешествия, участие в медиа-проектах или отпуск. Даже если вы не можете осуществить ничего из этого, по крайней мере окунитесь в новые идеи и взгляды на жизнь.