Чем раздражены Скорпионы и кто предал Овнов: гороскоп на неделю 19 – 25 августа для мужчин

Центральным событием астрологической недели 19 – 25 августа станет полная суперголубая Луна 19 августа 2024 года. Ее энергия нарастала в прошлые дни и будет эхом отдаваться в течение следующих.

Также Уран, планета хаоса, будет подбрасывать сюрпризы и неожиданные новости. Люди будут чувствовать некоторую рассеянность – но только до 24 августа, когда наступит наш праздничный и возвышенный день.

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Читайте дальше на Gentelman 24 свой недельный гороскоп, чтобы узнать, какие проекты, планы и цели могут потребовать серьезной корректировки. А какие можно только сопровождать довольным взглядом.

Что звезды приготовили для вашего знака Зодиака: мужской гороскоп на неделю

Овен (21 марта – 19 апреля). Полнолуние может заставить вас встретить определенные трудные истины, связанные с дружбой, вашими сообществами или даже целью, к которой вы долго шли. На этой неделе вы, вероятно, почувствуете потребность в общении, но можете понять, что кто-то, кому вы доверяли, на самом деле не прикрывает вашу спину. Кто-то за кулисами может работать против вас, ваших идей, проектов или контрактов, и вам нужно будет быстро возместить убытки. Если вы станете на свою защиту и приложите больше усилий, то сможете победить.

Полнолуние может заставить вас встретить определенные трудные истины, связанные с дружбой, вашими сообществами или даже целью, к которой вы долго шли. На этой неделе вы, вероятно, почувствуете потребность в общении, но можете понять, что кто-то, кому вы доверяли, на самом деле не прикрывает вашу спину. Кто-то за кулисами может работать против вас, ваших идей, проектов или контрактов, и вам нужно будет быстро возместить убытки. Если вы станете на свою защиту и приложите больше усилий, то сможете победить. Телец (20 апреля – 20 мая). На этой неделе ваш ум глубоко сосредоточен на профессиональном мире, амбициях и карьере. Могут поступить радостные новости о повышении, выгодном предложении о работе или других возможностях, но в это время, возможно, придется взять на себя ответственность и приложить больше усилий, чтобы доказать свою состоятельность. С другой стороны, ситуации с деньгами могут быть неспокойными, особенно если они касаются друзей или цели, к которой вы долго шли. Например, вы можете узнать, что друг не собирается возвращать вам долг.

На этой неделе ваш ум глубоко сосредоточен на профессиональном мире, амбициях и карьере. Могут поступить радостные новости о повышении, выгодном предложении о работе или других возможностях, но в это время, возможно, придется взять на себя ответственность и приложить больше усилий, чтобы доказать свою состоятельность. С другой стороны, ситуации с деньгами могут быть неспокойными, особенно если они касаются друзей или цели, к которой вы долго шли. Например, вы можете узнать, что друг не собирается возвращать вам долг. Близнецы (21 мая – 20 июня). На этой неделе вы, скорее всего, почувствуете прилив энтузиазма, чтобы встряхнуть ситуацию и ступить на новую территорию, но на этом пути вы можете иметь препятствия. На этой неделе вы можете обнаружить, что ставите под сомнение свои планы и убеждения. Поездки, юридические вопросы, попытки, связанные с коммуникацией, могут выбить вас из колеи. С другой стороны, вы явно чувствуете потребность в расширении, росте и новых начинаниях, но, похоже, на ваши плечи ляжет новое бремя в карьере. Например, вы можете утонуть в проектах или иметь конфликт с начальством.

На этой неделе вы, скорее всего, почувствуете прилив энтузиазма, чтобы встряхнуть ситуацию и ступить на новую территорию, но на этом пути вы можете иметь препятствия. На этой неделе вы можете обнаружить, что ставите под сомнение свои планы и убеждения. Поездки, юридические вопросы, попытки, связанные с коммуникацией, могут выбить вас из колеи. С другой стороны, вы явно чувствуете потребность в расширении, росте и новых начинаниях, но, похоже, на ваши плечи ляжет новое бремя в карьере. Например, вы можете утонуть в проектах или иметь конфликт с начальством. Рак (21 июня – 22 июля). Плывите по течению. Луна обычно побуждает вас задуматься над отношениями, поэтому, надеемся, на этот раз она сблизит вас с кем-то важным. Вы можете пережить или узнать, что направляетесь к расставанию. С другой стороны, это может сосредоточить ваше внимание на деньгах, активах, инвестициях или выгодах. Например, вы можете обнаружить что-то вроде наследства. Также на этой неделе кто-то или что-то за кулисами может попытаться вас ограничить, поэтому прислушайтесь к своей интуиции – особенно относительно того, кто и что это может быть.

Плывите по течению. Луна обычно побуждает вас задуматься над отношениями, поэтому, надеемся, на этот раз она сблизит вас с кем-то важным. Вы можете пережить или узнать, что направляетесь к расставанию. С другой стороны, это может сосредоточить ваше внимание на деньгах, активах, инвестициях или выгодах. Например, вы можете обнаружить что-то вроде наследства. Также на этой неделе кто-то или что-то за кулисами может попытаться вас ограничить, поэтому прислушайтесь к своей интуиции – особенно относительно того, кто и что это может быть. Лев (23 июля – 22 августа). Неделя может стать для вас одной из самых тяжелых в месяце. Но главное – сделать все возможное, чтобы оставаться оптимистами. С другой стороны, неделя может принести радостные новости об отношениях, но и подлить масла в огонь. С терпением и сочувствием вы пройдете через это, особенно если вы глубоко заботитесь о своей паре. Вы можете заметить и трудности в дружбе, социальном кругу и деньгах. Поэтому не занимайте кому-то деньги сейчас. Если вы искали финансирование для важного проекта или цели, в это время может быть сложнее этого достичь.

Неделя может стать для вас одной из самых тяжелых в месяце. Но главное – сделать все возможное, чтобы оставаться оптимистами. С другой стороны, неделя может принести радостные новости об отношениях, но и подлить масла в огонь. С терпением и сочувствием вы пройдете через это, особенно если вы глубоко заботитесь о своей паре. Вы можете заметить и трудности в дружбе, социальном кругу и деньгах. Поэтому не занимайте кому-то деньги сейчас. Если вы искали финансирование для важного проекта или цели, в это время может быть сложнее этого достичь. Дева (23 августа – 22 сентября). На этой неделе начинается сезон дней рождения, поэтому Луна, несомненно, поставит вас в центр внимания. Однако до того, как это произойдет, вы будете иметь дело с внезапными изменениями, которые заставят вас волноваться и думать, как предотвратить негативные последствия. Не позволяйте тревоге взять над вами верх, а попробуйте пережить стресс и сосредоточиться на решениях. Не беспокойтесь о том, что вы можете контролировать, а что нет. Неделя также демонстрирует конфликт между карьерой, имиджем и амбициями – то ли в бизнесе, то ли в любви.

Люди будут чувствовать некоторую рассеянность на этой неделе – но только до 24 августа / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Это важная неделя, вы почувствуете себя на высоте. Луна подчеркивает ваши страсти, романтическую жизнь, детей и настоящее чувство радости. Это благоприятное время для влюбленности, поиска второй половинки или сближения с любимым человеком. Однако вы можете встретиться с проблемами, связанными с одной из этих тем. Например, любимый человек может вызвать взрывоопасную ссору, или же вы услышите плохой отзыв о ком-то из ваших детей. Но вы сможете с этим справиться, и это не будет концом света. Неделя также требует от вас гибкости в вопросах, связанных с работой и деньгами.

Это важная неделя, вы почувствуете себя на высоте. Луна подчеркивает ваши страсти, романтическую жизнь, детей и настоящее чувство радости. Это благоприятное время для влюбленности, поиска второй половинки или сближения с любимым человеком. Однако вы можете встретиться с проблемами, связанными с одной из этих тем. Например, любимый человек может вызвать взрывоопасную ссору, или же вы услышите плохой отзыв о ком-то из ваших детей. Но вы сможете с этим справиться, и это не будет концом света. Неделя также требует от вас гибкости в вопросах, связанных с работой и деньгами. Скорпион (23 октября – 21 ноября). На этой неделе вы будете потирать виски. Основное внимание будет сосредоточено на доме, семье, бытовой жизни или недвижимости. Возможен переезд или ситуация, в которой вы должны вступиться за кого-то из ваших близких. К сожалению, вы можете увидеть, что что-то не удается. В паре вы можете заметить, что искра и близость уже не такие, как раньше. Вы также можете чувствовать раздражение из-за того, что ваш любимый человек тратит деньги не так, как вы считаете нужным. В целом – денег может не хватать. Но выдыхайте – это все пройдет.

На этой неделе вы будете потирать виски. Основное внимание будет сосредоточено на доме, семье, бытовой жизни или недвижимости. Возможен переезд или ситуация, в которой вы должны вступиться за кого-то из ваших близких. К сожалению, вы можете увидеть, что что-то не удается. В паре вы можете заметить, что искра и близость уже не такие, как раньше. Вы также можете чувствовать раздражение из-за того, что ваш любимый человек тратит деньги не так, как вы считаете нужным. В целом – денег может не хватать. Но выдыхайте – это все пройдет. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Вы являетесь маленьким талисманом удачи для себя и других, но эта неделя доведет вашу удачу до предела! Луна прогнозирует проблемы, связанные с интеллектуальными и коммуникационными проектами, контрактами или путешествиями. Например, вы можете дебютировать с предложением – но его не воспримут. Контракт, о котором вы вели переговоры, также может не иметь тех условий, на которые вы надеялись. Вы также можете встретить препятствия, связанные с домом, семьей и бытом, которые касаются вашего распорядка дня. Например, вы можете заметить, что дома царит напряжение, потому что вы завалены работой.

Вы являетесь маленьким талисманом удачи для себя и других, но эта неделя доведет вашу удачу до предела! Луна прогнозирует проблемы, связанные с интеллектуальными и коммуникационными проектами, контрактами или путешествиями. Например, вы можете дебютировать с предложением – но его не воспримут. Контракт, о котором вы вели переговоры, также может не иметь тех условий, на которые вы надеялись. Вы также можете встретить препятствия, связанные с домом, семьей и бытом, которые касаются вашего распорядка дня. Например, вы можете заметить, что дома царит напряжение, потому что вы завалены работой. Козерог (22 декабря – 19 января). Неделя подкинет вам неожиданности. К счастью, вы изобретательны и настойчивы! Луна на этой неделе освещает ваши доходы и работу, это может сигнализировать о повышении зарплаты, выгодного клиента или предложение работы. Однако планеты немного в противоположном расположении, что может означать конец потока доходов или очень большие расходы. Поэтому убедитесь, что ваши расходы в это время не будут значительными. Также вы увидите некоторые проблемы в вопросах занятости. Вовлеченность в новый проект может не сработать с коллегами или рабочими обязанностями так, как вы надеялись.

Неделя подкинет вам неожиданности. К счастью, вы изобретательны и настойчивы! Луна на этой неделе освещает ваши доходы и работу, это может сигнализировать о повышении зарплаты, выгодного клиента или предложение работы. Однако планеты немного в противоположном расположении, что может означать конец потока доходов или очень большие расходы. Поэтому убедитесь, что ваши расходы в это время не будут значительными. Также вы увидите некоторые проблемы в вопросах занятости. Вовлеченность в новый проект может не сработать с коллегами или рабочими обязанностями так, как вы надеялись. Водолей (20 января – 18 февраля). Вас ждет одна из самых важных недель года. С этой Луной вы сможете управлять ситуацией и моментом. Однако эта Луна довольно капризная и может принести вам потрясения, неожиданности и бурную погоду. Возможно, на этой неделе лучше будет залечь на дно, расслабиться и сделать шаг назад, чем упорно бежать вперед. Отдельно следует отметить, что вы также можете заметить напряженность вокруг денег или ресурсов, особенно в отношении любимого человека или страстного желания, которое вы надеялись реализовать.

Вас ждет одна из самых важных недель года. С этой Луной вы сможете управлять ситуацией и моментом. Однако эта Луна довольно капризная и может принести вам потрясения, неожиданности и бурную погоду. Возможно, на этой неделе лучше будет залечь на дно, расслабиться и сделать шаг назад, чем упорно бежать вперед. Отдельно следует отметить, что вы также можете заметить напряженность вокруг денег или ресурсов, особенно в отношении любимого человека или страстного желания, которое вы надеялись реализовать. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вам может показаться, что вы находитесь на паруснике посреди шторма. Но не волнуйтесь, это пройдет. Луна на этой недели подчеркивает вашу потребность в уединении, отдыха и закрытости. Кто-то за кулисами или ситуация из вашего прошлого может работать против вас, вопреки вашему желанию двигаться вперед и строить жизнь своей мечты. Однако не проклинайте звезды, а обратите внимание на то, что эта ситуация имеет кармическую природу! Если у вас возникают проблемы в семье или бытовые проблемы – старайтесь решать их с любовью, доверием и сочувствием.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.