Что делать, чтобы хорошо выглядеть на фотографиях

Если вам интересно, как хорошо выглядеть на фотографиях, есть несколько простых советов. Да, безусловно, вы и без того отлично выглядите, как и множество других мужчин, которые ежедневно позируют для фото.

Но советы от Man of Many могут помочь вам выглядеть еще лучше. Здесь идет речь лишь о том, чтобы вы знали абсолютно четко, как показать себя с наилучшей стороны.

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Овладейте своей улыбкой и левой стороной

Это может показаться парадоксальным, но естественная улыбка требует много усилий. Как только вы овладеете ею, то присоединитесь к легиону мужчин, которые просто излучают положительные флюиды. Если вы хотите хорошо выглядеть на фотографиях, поиск своей идеальной улыбки – отличное начало. Вот две короткие подсказки:

Забудьте, что вы когда-либо слышали слово "сыр" (по крайней мере в том, что касается фото). А используйте слова, которые приподнимут уголки ваших губ, не растягивая рот до неудобной крайности. Например, "киви".

Оставайтесь максимально расслабленным и подумайте о том, что вас рассмешит. Чем естественнее будет улыбка, тем лучше получится фото.

Это может показаться парадоксальным, но естественная улыбка требует много усилий / Фото freepik

Также показывайте свою левую сторону больше, чем правую. Это может показаться смешным, но недавние исследования показали, что левая сторона вашего лица обычно более привлекательна, чем правая. Но если и отбросить исследования, большинство людей скажут вам, что позировать под углом лучше, чем прямо. А это значит, что вам все равно придется выбирать сторону.

Держите голову под небольшим наклоном и не под прямым светом

Большинство моделей могут вам сказать, что наклон – это все. Мужчины не так часто об этом вспоминают, но правда в том, что взгляд прямо в камеру может отталкивать, а небольшой наклон на три четверти может значительно улучшить ситуацию, добавив щедрое измерение вашим чертам и выражениям лица.

Относительно света, все же стоит избегать прямых солнечных лучей или фотографирования с прямой вспышкой, когда вы позируете. Резкий прямой свет может привести к образованию жестких теней или просто сделать вашу кожу непривлекательной. Ищите мягкий свет, который скрывает недостатки и, как правило, делает фотографии красивее.

Большинство моделей могут вам сказать, что наклон – это все / Фото fxquadro@freepik

Изучайте старые фото, ищите закономерности, но будьте собой

Если вы социально активны, это означает, что в эту минуту в сети висят не менее тысячи ваших фото, большинство из которых – на расстоянии нескольких кликов или свайпов. Просмотрите эти фото и выделите те, на которых вы выглядите лучше всего. Посмотрите, сможете ли вы найти какие-то закономерности между вашими хитами, и используйте эти закономерности в будущем.

Но не забывайте, что быть собой – всегда лучший совет. Не врите перед камерой и не навязывайте себе какой-то замысловатый образ. Лучше расслабьтесь и позвольте камере фиксировать вас в честном и выразительном состоянии. И не бойтесь общаться с фотографом. Все, что поможет вам расслабиться и вести себя более естественно, будет способствовать лучшим фотографиям.

Не забывайте, что быть собой – всегда лучший совет / Фото freepik

Будьте игривым и сделайте глаза яркими

Представьте, как девушка вашей мечты впервые смотрит на вашу фотографию. А теперь представьте, как она тепло смеется. Звучит многообещающе, не так ли? Так что не забывайте быть игривым и веселым, позируя для фото. Это просто невероятно, насколько более привлекательным вы будете казаться в результате.

Также очень важны глаза, однако найти идеальный взгляд может быть непросто. Короткий совет – освежите глаза непосредственно перед фотографированием. Для этого вы можете подержать их закрытыми, а затем открыть, или отвести взгляд в сторону, а затем вернуться обратно. Также держите взгляд в сторону ближайшего источника света, чтобы придать им больше глубокого сияния.

Не забывайте быть игривым и веселым, позируя для фото / Фото freepic.diller@freepik

Уход и одежда

Уход за собой давно для мужчин не является чем-то лишним. Не будьте тем парнем, который на каждой фотографии похож на каучсерфера из 90-х. Будьте мужчиной, который выглядит так, будто ему нравится вставать с кровати утром и встречать новый день с первыми лучами солнца.

Так же и современный гардероб важен – он поможет вам добиться успеха и в жизни, и на фото. Убедитесь, что вы хорошо одеты на всех фотографиях, которые вы делаете, ведь вы никогда не знаете, кто может их увидеть.