Что делать, чтобы хорошо выглядеть на фотографиях
Источник:Man of Many
Если вам интересно, как хорошо выглядеть на фотографиях, есть несколько простых советов. Да, безусловно, вы и без того отлично выглядите, как и множество других мужчин, которые ежедневно позируют для фото.
Но советы от Man of Many могут помочь вам выглядеть еще лучше. Здесь идет речь лишь о том, чтобы вы знали абсолютно четко, как показать себя с наилучшей стороны.
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Овладейте своей улыбкой и левой стороной
Это может показаться парадоксальным, но естественная улыбка требует много усилий. Как только вы овладеете ею, то присоединитесь к легиону мужчин, которые просто излучают положительные флюиды. Если вы хотите хорошо выглядеть на фотографиях, поиск своей идеальной улыбки – отличное начало. Вот две короткие подсказки:
- Забудьте, что вы когда-либо слышали слово "сыр" (по крайней мере в том, что касается фото). А используйте слова, которые приподнимут уголки ваших губ, не растягивая рот до неудобной крайности. Например, "киви".
- Оставайтесь максимально расслабленным и подумайте о том, что вас рассмешит. Чем естественнее будет улыбка, тем лучше получится фото.
Также показывайте свою левую сторону больше, чем правую. Это может показаться смешным, но недавние исследования показали, что левая сторона вашего лица обычно более привлекательна, чем правая. Но если и отбросить исследования, большинство людей скажут вам, что позировать под углом лучше, чем прямо. А это значит, что вам все равно придется выбирать сторону.
Держите голову под небольшим наклоном и не под прямым светом
Большинство моделей могут вам сказать, что наклон – это все. Мужчины не так часто об этом вспоминают, но правда в том, что взгляд прямо в камеру может отталкивать, а небольшой наклон на три четверти может значительно улучшить ситуацию, добавив щедрое измерение вашим чертам и выражениям лица.
Относительно света, все же стоит избегать прямых солнечных лучей или фотографирования с прямой вспышкой, когда вы позируете. Резкий прямой свет может привести к образованию жестких теней или просто сделать вашу кожу непривлекательной. Ищите мягкий свет, который скрывает недостатки и, как правило, делает фотографии красивее.
Изучайте старые фото, ищите закономерности, но будьте собой
Если вы социально активны, это означает, что в эту минуту в сети висят не менее тысячи ваших фото, большинство из которых – на расстоянии нескольких кликов или свайпов. Просмотрите эти фото и выделите те, на которых вы выглядите лучше всего. Посмотрите, сможете ли вы найти какие-то закономерности между вашими хитами, и используйте эти закономерности в будущем.
Но не забывайте, что быть собой – всегда лучший совет. Не врите перед камерой и не навязывайте себе какой-то замысловатый образ. Лучше расслабьтесь и позвольте камере фиксировать вас в честном и выразительном состоянии. И не бойтесь общаться с фотографом. Все, что поможет вам расслабиться и вести себя более естественно, будет способствовать лучшим фотографиям.
Будьте игривым и сделайте глаза яркими
Представьте, как девушка вашей мечты впервые смотрит на вашу фотографию. А теперь представьте, как она тепло смеется. Звучит многообещающе, не так ли? Так что не забывайте быть игривым и веселым, позируя для фото. Это просто невероятно, насколько более привлекательным вы будете казаться в результате.
Также очень важны глаза, однако найти идеальный взгляд может быть непросто. Короткий совет – освежите глаза непосредственно перед фотографированием. Для этого вы можете подержать их закрытыми, а затем открыть, или отвести взгляд в сторону, а затем вернуться обратно. Также держите взгляд в сторону ближайшего источника света, чтобы придать им больше глубокого сияния.
Уход и одежда
Уход за собой давно для мужчин не является чем-то лишним. Не будьте тем парнем, который на каждой фотографии похож на каучсерфера из 90-х. Будьте мужчиной, который выглядит так, будто ему нравится вставать с кровати утром и встречать новый день с первыми лучами солнца.
Так же и современный гардероб важен – он поможет вам добиться успеха и в жизни, и на фото. Убедитесь, что вы хорошо одеты на всех фотографиях, которые вы делаете, ведь вы никогда не знаете, кто может их увидеть.