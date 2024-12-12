Что такое хронофобия и как управлять временем без стресса

Бывают дни, когда время ускользает от нас, а бывают, когда оно нас душит. Либо мы бежим за ним, либо оно нас догоняет.

И хотя для большинства людей отношения со временем хоть управляемы, для некоторых даже мысль о времени становится невыносимым бременем. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что такое хронофобия

Это тревожное расстройство, название которого происходит от греческих слов chronos (время) и phobos (страх). Хронофобия является специфической фобией – иррациональным и устойчивым страхом перед течением времени. Каждый из нас испытывает определенные опасения относительно старения или жизненных изменений, но хронофобы испытывают такую тревогу, которая просто парализует.

Каждое движение стрелки часов становится жестоким напоминанием об эфемерности жизни, каждый дедлайн – непреодолимым бременем. Эта фобия может проявляться в навязчивых мыслях о будущем, постоянном страхе, что время уходит. Есть и физические проявления – учащенное сердцебиение, потливость, дрожь или тошнота.

Почему возникает этот страх? Он может быть обусловлен тревожной семейной историей, психологически значимыми событиями (как потеря близкого человека или серьезная болезнь), культурным и социальным давлением, стремлением к перфекционизму (при котором человек воспринимает время как ограничение, заставляющее "делать недостаточно") и так далее.

Каждая песчинка в песочных часах представляет момент нашей жизни. Мы можем наслаждаться каждой песчинкой на вершине, которую еще предстоит прожить. А можем с болью смотреть на песчинки, которые заканчиваются. Нас пугает не само время, а наша неспособность контролировать его,

– говорит психоаналитик Кристиан Ришомм.

Иррациональный и устойчивый страх перед течением времени называют хронофобией / Фото sebastiaanstam@unsplash

Как обуздать хронофобию

Для этого нужно обратиться к специалистам. Особенно эффективной является поведенческая и когнитивная терапия. Такие методы, как когнитивная реструктуризация и поэтапная экспозиция, помогают деконструировать паттерны мышления, которые питают страх.

Один пациент рассказал мне, что каждый год к своему дню рождения он переживал экзистенциальный кризис, потому что "потерял время". Во время терапии он понял, что этот страх связан с давлением родителей, которые требовали "быстрого успеха". Приняв, что каждый этап его жизни имел ценность, он смог начать проживать свои годы с большим спокойствием,

– рассказал Ришомм.

В некоторых случаях для облегчения физических симптомов могут назначить лекарства, такие как анксиолитики. Но это никогда не должно быть единственным ответом.

А для поддержки и самосовершенствования дома мы можем практиковать осознанность и медитировать. Чтобы заново открыть магию момента и уменьшить тревогу о прошлом или будущем.

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