Скульптурные бицепсы сегодня еще более вирусны, чем видео с котиками. Поэтому знать их правильные параметры именно для вашего возраста не только полезно, но и трендово, пишет 24 Канал благодаря GQ.
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Идеальный размер бицепсов: каким он должен быть для конкретного возраста?
За размером бицепсов стоит целая наука. В США ученые собрали замеры тысяч людей, и определили средние размеры обхвата руки в состоянии покоя – это от 33 до 35 сантиметров для взрослых мужчин. Это число учитывает бицепсы, трицепсы и небольшое количество жировой ткани.
Также здесь надо понимать, что не только сантиметры имеют значение. Ведь бицепс в 35 сантиметров у мужчины с сидячим образом жизни и высоким процентом жира в организме не будет функционировать (да и выглядеть) так же, как бицепс стройного и тренированного спортсмена. Плюс – следует учесть возрастные особенности.
Знать правильные параметры бицепсов именно для вашего возраста не только полезно, но и трендово / Фото 8photo@freepik
- В 20 лет у вас достаточно энергии, чтобы стимулировать рост мышц. Уровень тестостерона максимальный, восстановление быстрое, и тело с энтузиазмом реагирует на каждый раздражитель. Это идеальный возраст, чтобы научиться правильно тренироваться. На этом этапе средний обхват бицепса – примерно 33,8 сантиметра.
- В 30 лет тело начинает меняться. Средний обхват теперь – 35,1 сантиметра, то есть цифра больше, но есть нюанс: мышечный тонус становится более капризным. Поэтому важной становится настойчивость, то есть вместо "тренируюсь, когда хочется" – "тренируюсь, потому что так нужно".
- В 40 лет тело начинает требовать больше внимания. Средний обхват стабилизируется на уровне 35,3 сантиметра. Действительно, много 40-летних, которые тренируются, имеют более рельефные руки, чем в юном возрасте. Секрет лишь в том, чтобы тренироваться мудро, программно – не на спринт, а на марафон.
- В 50 лет вопрос уже не в том, сколько мышц можно набрать, а сколько можно сохранить. Из-за старения обхват уменьшается до 34,3 сантиметра. Разница небольшая, но ведь идет процесс естественной потери мышечной массы. Этому можно противодействовать, причем достаточно регулярной программы с умеренными весами и белковой диеты.