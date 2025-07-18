Вот какого размера должны быть бицепсы в вашем возрасте

Многие мужчины работают в тренажерном зале именно ради формирования идеальных бицепсов. Но все ли они знают правильные размеры этой "идеальности"?

Скульптурные бицепсы сегодня еще более вирусны, чем видео с котиками. Поэтому знать их правильные параметры именно для вашего возраста не только полезно, но и трендово, пишет 24 Канал благодаря GQ.

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Идеальный размер бицепсов: каким он должен быть для конкретного возраста?

За размером бицепсов стоит целая наука. В США ученые собрали замеры тысяч людей, и определили средние размеры обхвата руки в состоянии покоя – это от 33 до 35 сантиметров для взрослых мужчин. Это число учитывает бицепсы, трицепсы и небольшое количество жировой ткани.

Также здесь надо понимать, что не только сантиметры имеют значение. Ведь бицепс в 35 сантиметров у мужчины с сидячим образом жизни и высоким процентом жира в организме не будет функционировать (да и выглядеть) так же, как бицепс стройного и тренированного спортсмена. Плюс – следует учесть возрастные особенности.

Знать правильные параметры бицепсов именно для вашего возраста не только полезно, но и трендово / Фото 8photo@freepik