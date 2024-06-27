Что делать, когда вы заподозрили измену в отношениях

Неверность – одна из главных причин, почему отношения заканчиваются. Поэтому и подозревать, что в ваших отношениях происходит нечто подобное, может быть очень больно и сложно. И речь здесь идет обо всех видах измены, от сексуальной до финансовой и эмоциональной.

Существуют признаки, которые могут указывать на измену, и изменения в поведении, которые являются индикаторами того, что что-то не так. Если вы подозреваете, что ваша половинка изменяет, то должны действовать правильно, чтобы узнать правду и принять лучшее решение, что делать дальше.

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Что делать, если подозреваешь свою половинку в измене

Во-первых, знать и распознавать признаки. Вот они:

Изменения в общении и отношении.

Повышенный интерес к своей внешности.

Больше времени вне дома.

Обман, равнодушие, обвинения в измене.

Изменения в сексуальной жизни.

Денежные проблемы.

Изменения в поведении в социальных сетях.

Во-вторых, задавать правильные вопросы, которые могут помочь лучше разобраться в ситуации и выяснить, хотите ли вы продолжать отношения и есть ли способ их спасти. Например:

Почему ты мне изменила?

Делала ли ты такое раньше, до меня?

Закончились ли те отношения?

Чего, по твоему мнению, не хватало в наших отношениях?

Готова ли ты работать над отношениями?

Как, по твоему мнению, твои действия повлияли на отношения?

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В-третьих, обратитесь за помощью к специалисту и людям, которые вас поддерживают. Найдите хорошего семейного психолога (который должен помочь разобраться с эмоциями), разработайте план самопомощи, получите социальную поддержку (стоит окружить себя людьми, которые, как вы знаете, поддержат вас и будут рядом в трудные времена).

В-четвертых, примите решение о будущем отношений. Когда вы подтвердите свои подозрения или обнаружите, что они ложные, следующее, что нужно сделать, – это принять решение относительно ваших отношений. То есть хотите ли вы остаться и улучшить их, или лучше разорвать их и двигаться дальше. Важно, чтобы вы оба знали, чего хотите.

В-пятых, прибегайте к самопомощи. Очень важно, чтобы вы делали то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо и что вам нравится, что добавляет вам безопасности, душевного равновесия и спокойствия, что помогает развивать душевные силы и позволяет иметь моменты, которыми вы можете наслаждаться.