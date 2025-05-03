Эти 5 привычек альфа-мужчин сделают вас непоколебимо уверенным в себе

У альфа-мужчин есть ряд привычек, которые формируют вокруг них пространство безопасности и уверенности. И они же могут помочь любому поработать над этим.

И для работы, и для личной жизни, и для всех других сфер жизни эти привычки могут быть очень полезными. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Если хотите иметь уверенность в любой ситуации: 5 привычек альфа-мужчин

Быть альфа-мужчиной – не значит быть токсичным, высокомерным, агрессивным или стереотипным. Это значит быть мужчиной, который знает, чего он хочет, и постоянно работает над тем, чтобы быть лучшей версией себя. А это и есть то, что придает ему уверенности.

Итак, альфа – это тип личности и способ мышления, и есть то, что вы можете взять из него. Вот привычки альфа-мужчин, которые повышают вашу уверенность в себе:

У альфа-мужчин есть ряд привычек, которые формируют вокруг них пространство безопасности и уверенности / Фото pressfoto@freepik