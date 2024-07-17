Как правильно вынуть рыболовный крючок из пальца, чтобы не травмировать его больше
Источник:The Art of Manliness
Рыбалка по большей части – приятное и безболезненное занятие. По крайней мере, если вы ловите в пресной воде мелких мальков. Но есть одна опасность, которая может постигнуть любого рыбака.
Это когда он подтягивает леску или отвязывает улов – крючок может застрять в пальце. Если это случилось с вами, можете воспользоваться одной из этих техник, чтобы вытащить крючок.
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Как вытащить рыболовный крючок из пальца
Только заметьте, что технику "дерганья за леску" нельзя выполнять на других частях тела, таких как мочка уха или ноздря.
А если крючок застрял в глазу, не пытайтесь извлечь его самостоятельно никаким из методов, а немедленно обратитесь в травмпункт.
Как вытащить крючок из пальца / Иллюстрация The Art of Manliness
Техника дерганья за леску:
- Сделайте петлю из лески. Поместите петлю над хвостовиком крючка и слегка потяните ее против сгиба крючка.
- Другой рукой нажмите вниз и обратно на ушко крючка.
- Продолжайте нажимать на ушко крючка. Быстро и сильно дерните леску назад, убедившись, что леска параллельна хвостовику. И не волнуйтесь, за жалом останется лишь крохотный кусочек, больно не будет. Далее следует очистить ранку и забинтовать.
Техника продвижения и резки:
- Используя плоскогубцы, просуньте острие крючка (учитывая шип) из кожи. Придерживайтесь естественного изгиба крючка.
- С помощью плоскогубцев отрежьте крючок ниже колючки.
- Удалите крючок, вытянув его через рану. И также следует очистить и забинтовать рану.