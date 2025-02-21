Опытная водитель показала "метод" дистанционного прогрева авто: сеть в восторге от хитрости

Водителям знакомо это ощущение. Просыпаешься, едва высовываешь нос из дома, бегом мчишься к машине. Садишься в нее, а в ней холоднее, чем на улице. И мы бы многое отдали за то, чтобы транспортное средство могло прогреться самостоятельно, пока мы допиваем утренний кофе.

Кажется, пользовательница тиктока с ником @olapylypyk нашла решение. Как пишет 24 Канал, она выложила ролик, на котором показала "метод" дистанционного прогрева автомобиля. И он не на шутку пришелся по душе пользователям сети.

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Как дистанционно прогреть авто

Дисклеймер! Не пытайтесь воспроизвести увиденное в домашних условиях. Видео с лайфхаком снято исключительно с развлекательной целью!

Боже, как на улице холодно. Хорошо, что есть у моей машины такая функция, что можно завести ее из дома, не выходя из дома. Пришел рано, уже машина теплая, прогрета...

– говорит автор видео.

В ролике она подходит к своей машине, которая сильно примерзла за ночь. И демонстрирует пользователям свой "метод" прогрева. 3... 2... 1 – за рулем авто сидит девочка, которая улыбается, демонстрируя успешно выполненную работу.

– Нагрела машину? – спрашивает автор видео.

– Да, – удовлетворенно говорит девочка.

– Выходи!.. Пользуйтесь! – призывает автор.

В этот момент можно услышать, как за кадром улыбается девочка.

Как дистанционно прогреть авто: смотрите забавное видео

Пользователи сети в восторге от этого лайфхака. Они оставили немало комментариев. К примеру:

"А я то думаю, до чего уже дошли технологии";

"А опция какая счастливая, аж глаза светятся";

"Раньше в 2000-х эти технологии только переключали каналы, а теперь развиваются";

"У меня так папа делает, когда я живу в них";

"У меня только дорос пульт до открытия ворот, когда машина подъезжает;Господская функция";

"Это я такая функция";

"У меня тоже подрастает такая функция".

Заслуживает внимания Остановитесь немедленно же, если на вашей приборной панели засветился один из этих индикаторов

А как вам такой "метод"? Согласитесь, выглядит максимально мило и забавно. Надеемся, девочка получила немаленький гонорар за свою успешно выполненную работу утром.