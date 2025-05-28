Не выбрасывайте деньги на ветер: как отличить оригинальные духи от подделки

Подделок парфюмов известных брендов на рынке, к сожалению, очень много. Но есть и хорошая новость – вы можете самостоятельно проверить, настоящие ли духи, которые вы собрались покупать.

Здесь важно обращать внимание на продавца, цену, коробку, флакон, и, конечно, на запах. 24 Канал благодаря wikiHow и Antonio's Barber расскажет обо всем этом подробно.

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Как не попасться на подделку: советы для проверки духов на подлинность

Прежде всего обратите внимание на надежность продавца. Лучше чтобы это был официальный бутик, большой сетевой магазин, авторизованная платформа в интернете или сайт бренда. Также читайте отзывы о репутации продавца.

Далее посмотрите на цену. Изучите, сколько стоит тот парфюм, который вы хотите – и избегайте подозрительно дешевых предложений. Если цена значительно ниже рыночной, это может быть признаком подделки.

Если вы покупаете в физическом магазине, это облегчает задачу. Тогда вы сможете рассмотреть коробку и флакон, а также проверить запах.

Коробки с оригинальными духами обычно плотно обернуты целлофаном – прозрачным, без морщин, остатков клея или неровных швов. Впрочем, если целлофана нет, это не всегда признак подделки.

Настоящие ли ваши духи? Есть признаки, которые выдают подделку / Фото rawpixel.com@freepik

Сама же коробка должна быть из качественного плотного картона, с четкой печатью, без ошибок и размытых логотипов. А флакон – стеклянный, гладкий и тяжелый, без пузырьков, царапин или неровностей.

Не помешает проверить и штрихкод на дне коробки (не по бокам), и серийный номер, который должен быть на коробке и флаконе. С некоторыми брендами это можно сделать на официальных сайтах или даже в специальных приложениях.

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Все проверили? Теперь протестируйте духи. Крышка флакона должна плотно прилегать, а распылитель должен выдавать равномерный туман, а не струю. Жидкость должна быть прозрачной – настоящие духи обычно не содержат красителей.

И, конечно, почувствуйте запах. У настоящих духов есть 3 фазы раскрытия – верхние, средние и базовые ноты, которые меняются со временем. Подделки же часто пахнут однообразно, со спиртовым или химическим оттенком.

Если вы нашли парфюм где-то дешевле, но сомневаетесь – сравните его запах с тестером в официальном магазине. Там же можете проверить дизайн упаковки, флакона, расположение штрих-кода или другие детали.