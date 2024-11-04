Могут даже взорваться: водителей призвали забрать эти 5 вещей из автомобиля с наступлением холодов
Накануне зимы водителям следует убрать пять вещей из своих автомобилей. А все потому, что низкие температуры могут нанести значительный вред.
Такие обычные вещи, как телефоны или ноутбуки, могут "перестать работать", если их оставить в холодной среде, например, в автомобиле. Но это далеко не все, пишет 24 Канал, ссылаясь на Express.
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Эксперты в области автомобилестроения ранее призвали участников дорожного движения быть осторожными из-за серьезных последствий. Давайте пройдемся списком вещей, которые не стоит оставлять в автомобиле с наступлением холодов.
Электронные устройства
После тяжелого рабочего дня может быть легко случайно оставить телефон или ноутбук в машине. Однако специалисты предупреждают, что эта простая ошибка может иметь дорогостоящие последствия в будущем.
Компания Assington Autos заявила: "Если телефоны, ноутбуки, планшеты становятся слишком холодными, они могут перестать работать должным образом, иметь проблемы с аккумулятором или выключиться".
Это связано с тем, что большинство электронного оборудования лучше всего работает в диапазоне температур 0 – 35 градусов по Цельсию. Чтобы избежать этих проблем, никогда не оставляйте электронное оборудование в машине!
Лекарства
Водителям, которые имеют определенные заболевания, возможно, приходится регулярно принимать лекарства в автомобиле. Тем, кто путешествует, едет на работу или на отдых, может показаться, что оставлять лекарства в машине безопасно.
Но более холодные температуры зимой "могут препятствовать их эффективности".
Твердые таблетки и капсулы должны пострадать меньше всего, но жидкости и инъекционные лекарства могут претерпеть изменения под воздействием низкой температуры. Всегда храните лекарства при комнатной температуре, чтобы сохранить их эффективность,
– говорят эксперты.
Аэрозольные средства и банки
Лак для волос или аэрозольная краска – это лишь два распространенных аэрозольных продукта, которые участники дорожного движения могут найти в своих автомобилях. Но с наступлением холодов автомобилистов может ждать шок: баллончики могут "взорваться", создав угрозу безопасности.
Эксперты из FamilyHandyman подчеркивают: "Воздействие высоких или низких температур может дестабилизировать баллончики под давлением. Холод может привести к тому, что банки потрескаются или даже взорвутся".
Влажная одежда
Влажные вещи, лежащие в теплых автомобилях, могут вызвать сильный обратный эффект с образованием конденсата и пара, что, вероятно, является проблемой. Правила дорожного движения в некоторых странах запрещают ездить с запотевшим лобовым стеклом и предусматривают штрафы для лиц, которые управляют транспортными средствами в опасном состоянии.
Swansway Motor Group прокомментировала: "Влажная одежда, зонтики или даже мокрая собака могут повысить уровень влажности в салоне автомобиля. Лучше всего убрать их или положить в герметичный пакет, пока они не высохнут".
Деревянные музыкальные инструменты
По словам экспертов, низкие температуры могут "сильно влиять" на инструменты, особенно на те, что сделаны из дерева.
Холодные температуры могут вызвать трещины в древесине, в то время, как музыканты рискуют нанести "необратимые повреждения" при сильном ударе.
Когда холодно, древесина сужается, что приводит к тому, что такие инструменты, как скрипки и гитары, теряют свою тональность. Если оставить эти инструменты в машине в течение зимних месяцев, это может привести к дорогостоящему и необратимому повреждению,
– добавил Ассингтон Автос.
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Будьте ответственными и позаботьтесь о том, чтобы зимой в вашем авто не оставались вещи, которые мы перечислили выше. Это поможет вам избежать неприятностей и потенциальных расходов.