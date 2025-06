Цитрус, пряности и секретный ингредиент: именно эти мужские духи больше всего нравятся женщинам

Это вечный и вечно дискуссионный вопрос – какой запах на самом деле привлекает женщин? Немало проводили исследований и опросов, но однозначно удалось выявить только одно – женские предпочтения в ароматах очень разнообразны.

Тем не менее – есть определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание мужчинам, и определенные ноты, которые чаще вызывают восторг у женщин. 24 Канал благодаря материалам Quora и Spongelle расскажет подробнее.

Существует ли секрет идеального мужского парфюма

В исследовании 2021 года "The scent of attraction and the smell of success: crossmodal influences on person perception" описано, как запахи влияют на восприятие человека, в частности на оценку привлекательности. И выводы свидетельствуют, что духи могут ее значительно повышать.

Причем смесь естественного запаха тела мужчины с его любимым парфюмом оценивалась женщинами как значительно более приятная, чем смесь того же запаха тела со случайным ароматом. Это доказывает, что индивидуально подобранные духи, которые гармонируют с естественным запахом тела, имеют большее влияние на женское восприятие.

То есть важно понимать, что влияние парфюма зависит от нот и от того, как они раскрываются на конкретном человеке. Здесь играет роль и химия тела, и стиль мужчины, и даже то, как он себя подает. Грубо говоря, универсальной формулы идеального мужского парфюма не существует – но правильно подобранный аромат может стать таким именно для вас. Потому что вы – это и есть его секретный ингредиент.

Влияние парфюма зависит от нот и от того, как они раскрываются на конкретном человеке / Фото DrazenZigic@freepik

Какие запахи привлекают женщин