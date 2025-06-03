Цитрус, пряности и секретный ингредиент: именно эти мужские духи больше всего нравятся женщинам
- Исследования показывают, что индивидуально подобранные духи, которые гармонируют с естественным запахом тела, женщины воспринимают намного лучше.
- Они часто отдают предпочтение древесным, пряным и цитрусовым нотам в мужских духах, которые ассоциируются с мужественностью, энергичностью и чувственностью.
- Популярные духи – это Creed Aventus, Tom Ford Oud Wood и Versace Eros, которые сочетают различные нотки для создания привлекательных ароматов.
Это вечный и вечно дискуссионный вопрос – какой запах на самом деле привлекает женщин? Немало проводили исследований и опросов, но однозначно удалось выявить только одно – женские предпочтения в ароматах очень разнообразны.
Тем не менее – есть определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание мужчинам, и определенные ноты, которые чаще вызывают восторг у женщин. 24 Канал благодаря материалам Quora и Spongelle расскажет подробнее.
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Существует ли секрет идеального мужского парфюма
В исследовании 2021 года "The scent of attraction and the smell of success: crossmodal influences on person perception" описано, как запахи влияют на восприятие человека, в частности на оценку привлекательности. И выводы свидетельствуют, что духи могут ее значительно повышать.
Причем смесь естественного запаха тела мужчины с его любимым парфюмом оценивалась женщинами как значительно более приятная, чем смесь того же запаха тела со случайным ароматом. Это доказывает, что индивидуально подобранные духи, которые гармонируют с естественным запахом тела, имеют большее влияние на женское восприятие.
То есть важно понимать, что влияние парфюма зависит от нот и от того, как они раскрываются на конкретном человеке. Здесь играет роль и химия тела, и стиль мужчины, и даже то, как он себя подает. Грубо говоря, универсальной формулы идеального мужского парфюма не существует – но правильно подобранный аромат может стать таким именно для вас. Потому что вы – это и есть его секретный ингредиент.
Какие запахи привлекают женщин
- Из результатов различных опросов известно, что женщины часто отдают предпочтение древесным (например, сандал и кедр) и пряным (как перец или кардамон) нотам в мужских духах. Почему? Потому что они ассоциируются с мужественностью и надежностью. Поэтому совершенно естественной является популярность таких парфюмов, как Creed Aventus (он древесно-цитрусовый) или Tom Ford Oud Wood (древесно-пряный).
- Также привлекательны для них цитрусовые ноты (это бергамот, лимон и так далее) – из-за свежести и универсальности и ассоциации с энергичностью и ухоженностью. Посему духи вроде Versace Eros или Acqua di Gio от Giorgio Armani идеально подходят для повседневного использования и привлекают внимание легкостью.
- А еще интересные ванильные и мускусные ноты, они добавляют аромату чувственности. Женщины отмечают, что такие запахи вызывают ощущение тепла и близости. Например, ароматы Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme безупречно создают романтическую ауру. Не удивительно, что в опросах на форумах, к примеру на Fragrantica, женщины отмечали именно их.