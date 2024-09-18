Автоэксперты советуют держать этот маленький предмет в бардачке, когда температура падает

Автомобилистам и участникам дорожного движения следует быть особенно осторожными, поскольку продолжается осенний сезон этого 2024 года. А это означает – будет появляться конденсат.

Есть простой способ избежать опасности, которую может конденсат создать – вытирать его. Поэтому водителям стоит держать в машине кое-что дополнительное, пишет Daily Star.

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Что следует держать в бардачке авто при понижении температуры

Конденсация возникает, когда теплый воздух внутри вашего автомобиля встречается с холодной поверхностью, например, с окном или лобовым стеклом. В результате влага в воздухе конденсируется. Водитель это может видеть как туман, и его необходимо устранить перед началом движения.

Перед тем, как отправляться в дорогу, всегда разумно хорошо вымыть окна и зеркала. Даже если они кажутся чистыми, любая грязь или жир, что накопился за день, станет более заметным в темноте и может повлиять на вашу способность замечать потенциальные опасности,

– пишут эксперты из Reduce My Excess.

Они предложили держать в машине тряпку, чтобы вытирать конденсат, который может накапливаться на лобовом стекле во время поездок.

Конденсат необходимо устранить перед началом движения / Фото Mateus-Andre@freepik

Нет ничего важнее, чем добраться к месту назначения целым и невредимым. Вот почему важно, чтобы вы адаптировали свой стиль вождения в соответствии с условиями, так же как при езде по снегу или льду,

– подчеркнули в Birmingham Live.

За 3 простых действия – уменьшив скорость, увеличив дистанцию и не спеша – вы сможете предусмотреть потенциальные опасности и безопасно на них отреагировать.

Дорожные эксперты также советуют, чтобы предотвратить образование конденсата в автомобиле, держать "внутреннюю часть окон, особенно лобового стекла, в чистоте – насколько это возможно".