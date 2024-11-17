Потому что жизнь только начинается: 5 привычек против кризиса среднего возраста

Кризис среднего возраста также известен как кризис середины жизни. Потому что случается в тот момент, когда вы уже не являетесь "молодым, но взрослым", а становитесь ближе к старшему взрослому человеку. Впрочем, не все переживают этот кризис просто потому, что им стало 40.

Но это может быть момент, когда вы начинаете ставить многое под сомнение, и это может ошеломить. Так что это может быть время, когда счастье, благополучие и удовлетворенность жизнью могут пойти на спад. Как этого избежать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Кризис среднего возраста и как его предотвратить

Кризис среднего возраста также связан с тем, что человек больше не воспринимает себя молодым и думает, что это закрывает много дверей и возможностей. Или испытывает беспокойство, потому что он не достиг того, что, по его мнению, должен был бы достичь к этому моменту. Чтобы убрать этот негатив из своей жизни, к счастью, мы можем кое-что сделать. В частности:

Физические упражнения и активность. Это полезно для тела, предотвращает потерю мышц, позволяет контролировать вес и поддерживать здоровье, как физическое, так и психическое, ведь уменьшает стресс и повышает самооценку. Оставаясь физически активными в течение дня, вы хорошо себя чувствуете. А если этого недостаточно, есть еще силовые тренировки.

Это полезно для тела, предотвращает потерю мышц, позволяет контролировать вес и поддерживать здоровье, как физическое, так и психическое, ведь уменьшает стресс и повышает самооценку. Оставаясь физически активными в течение дня, вы хорошо себя чувствуете. А если этого недостаточно, есть еще силовые тренировки. Практики благодарности и изучение нового. Это о ведении дневника или составления списков того, за что мы благодарны, и это также позволяет нам больше наслаждаться жизнью, сохранять позитивный настрой и чувствовать себя более мотивированным и счастливым. Потому что так мы перестаем сосредотачиваться на плохом. Найти что-то новое для изучения – тоже хорошая идея, потому что это активизирует наш ум, мы чувствуем себя увлеченным, получаем ощущение достижения и гордости.

Чтобы убрать кризис среднего возраста из своей жизни, к счастью, мы можем кое-что сделать / Фото freepik

Управление стрессом. Каждый человек, независимо от возраста, должен выделять время, чтобы заботиться о своем психическом здоровье и управлять стрессом. Стресс не только влияет на нас эмоционально, но и ускоряет старение. Поэтому обратитесь к медитации, хобби, дыхательным упражнениям или любому другому, что помогает справиться со стрессом. А с возрастом становится все более важно найти группу поддержки или хорошего специалиста.

Каждый человек, независимо от возраста, должен выделять время, чтобы заботиться о своем психическом здоровье и управлять стрессом. Стресс не только влияет на нас эмоционально, но и ускоряет старение. Поэтому обратитесь к медитации, хобби, дыхательным упражнениям или любому другому, что помогает справиться со стрессом. А с возрастом становится все более важно найти группу поддержки или хорошего специалиста. Ставить новые цели. Это один из факторов, которые делают нас самыми счастливыми. Достигать их – это хорошо, но гораздо важнее просто всегда иметь цель и то, над чем мы работаем и к чему стремимся. Важно, чтобы каждый раз, когда вы достигаете цели, вы находили время, чтобы отпраздновать это достижение.

Это один из факторов, которые делают нас самыми счастливыми. Достигать их – это хорошо, но гораздо важнее просто всегда иметь цель и то, над чем мы работаем и к чему стремимся. Важно, чтобы каждый раз, когда вы достигаете цели, вы находили время, чтобы отпраздновать это достижение. Активная социальная жизнь. Как показало одно из важнейших исследований Гарвардского университета, хорошие друзья – это то, что действительно делает нас счастливыми, а отношения полезны для психического здоровья и долголетия. Поэтому используйте каждое мгновение, чтобы развивать ваши отношения и проводить время с людьми, которые вам нравятся.

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