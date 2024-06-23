Как отличить оригинальные кроссовки Nike от подделок
23 июня 2024, 06:33Читати новину українською
Источник:GQ
Многие продавцы, вебсайты и платформы утверждают, что продают настоящие кроссовки Nike, но, к сожалению, не все они говорят правду. К счастью, отличить только что приобретенные Nike от подделок – это навык, который любой может легко развить.
Нужны только супернаблюдательность и внимание к деталям. Лучше, конечно, покупать кроссовки в официальных продавцов. Но если вы нашли выгодное предложение где-то в другом месте, есть несколько признаков, которые помогут выяснить, не поддельные ли они случайно.
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Эти 4 признака помогут отличить подделки Nike от настоящих
- Коробка. Упаковка может предоставить подсказки. Начните с проверки на наличие любых отклонений, таких как цвет, качество печати и размещения логотипа. Аутентичные коробки для кроссовок Nike имеют точный размер логотипа, тиснение и общее качество. В поддельных кроссовках также часто отсутствует мешок для пыли или дополнительный комплект шнурков. Вы также можете проверить штрих-код на коробке, сверив его с официальным сайтом Nike.
- Обувь. Поддельщикам часто не удается точно повторить каждую деталь дизайна, что имеет решающее значение для выявления подделок. Обращайте внимание на расхождения в оттенках цветов, деталях на этикетках и на голограммах. Материалы подделок обычно выглядят и ощущаются дешевле, часто делая обувь легче или хрупче. Независимо от того, это кожа или замша, сетка или трикотаж, качество должно быть очевидным. Обратите особое внимание на текстуру и ощущение верха, поскольку поддельные кроссовки часто имеют дешевую, похожую на пластик поверхность.
- Также убедитесь, что логотип Nike и другие фирменные элементы правильно расположены и имеют соответствующий размер. Аутентичные кроссовки имеют хорошо набитый однородный язычок с точными строчками и чистыми краями. Логотип Nike на язычке не должен быть смещенным или плохо напечатанным. Проверьте шрифт и интервал текста на этикетке, подделки могут использовать неправильные шрифты. Nike использует передовые технологии амортизации для оптимального комфорта и производительности. Поэтому проверьте промежуточную подошву на соответствие формы – подделки часто имеют неправильную форму подошвы. На настоящих подошвах также должен быть зарегистрирован символ торговой марки.
- Цена. Она может быть четким индикатором подлинности. Как правило, кроссовки Nike, особенно распроданные или выпущенные ограниченным тиражом, стоят дороже после того, как их "раскупили". Если вы видите, что эти кроссовки продаются по значительно более низкой цене, чем изначальная, будьте осторожны. Такие сделки часто являются ловушкой из поддельной продукции.
- Продавец. Покупая кроссовки Nike у неавторизованного продавца, на онлайн-платформе или у посредника в инстаграме, будьте осторожны. Эти продавцы могут не иметь контракта с Nike на продажу своей продукции. Избегайте покупок у уличных торговцев и на рынках, поскольку они часто являются поддельными. Если уж никак иначе, то хотя бы проверяйте отзывы покупателей.