Таинственность и интенсивность: лучшие духи для мужчин – Скорпионов

Мужчины, которыми руководит знак Зодиака Скорпион, имеют склонность к глубоким ароматам. Причем главными героями в них являются животные и смолистые ноты.

Мужской портал GQ назвал свою версию лучших духов для мужчин – Скорпионов, пишет 24 Канал. За основу для определения ароматов взяли личность Скорпионов.

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Личность Скорпиона

Среди основных характеристик Скорпионов – настойчивость. Они знают, чего хотят, и имеют большую силу воли, чтобы добывать это. Они никогда не сдаются, поэтому хорошо умеют побеждать в спорах. Если бы мы хотели подытожить все это одним словом, то это было бы слово "интенсивность".

Скорпионы также известны своей честностью, они не боятся говорить на темы, которые являются неудобными для большинства людей. Это палка о двух концах, потому что искреннего человека всегда ценят, но его прямолинейность способна задеть.

Наконец, личность этого водного знака имеет тенденцию быть сдержанной в проявлении своих эмоций. Порой Скорпионов можно воспринимать как загадочных людей. Они еще и недоверчивы, ревнивы и даже мстительны.

Ароматы Скорпиона

Итак, какие ароматы подходят мужчинам – Скорпионам? Напомним, мы должны были бы искать настойчивость, дополненную интенсивностью и таинственностью. Поэтому это должны быть глубокие ароматы, в которых ключевую роль играют древесина, кожа и смолы.

Важно, чтобы духи для Скорпионов имели хорошую древесную основу – сандал, уд или ветивер. Эти аккорды отличаются глубиной и делают аромат более длительным на коже. А добавив к ним кожу или другой аромат животного происхождения (амбра, мускус и тому подобное) или смолу (например лабданум), мы получаем аромат, который наиболее созвучен Скорпионам.

Эти духи для мужчин знака Зодиака Скорпион можно считать лучшими / Фото производителей

Это не будут типичные композиции. Оттенок таинственности должны добавлять ароматы вроде мирры или дымные ноты, которые могут быть дополнены или заменены легким акцентом белого цветка. Учитывая все это, предлагаем такие варианты: