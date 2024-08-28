Иногда я думаю, это гадко, – сын оценил работу мамы на OnlyFans, которую сам и снимает на камеру

Мама 19-летнего парня попросила своего сына об услуге, которая касалась ее работы. И все бы ничего, но женщина работает моделью на платформе для взрослых.

Андресса Урач вместе со своим сыном Артуром появились на испанском канале Programa Chupim, чтобы объяснить эту ситуацию. Больше всего людей интересовало, как это все воспринимает парень.

Смотрите также Британец откровенно рассказал, что значит быть обладателем "самого большого пениса в мире"

Мама – модель OnlyFans, а сын – ее оператор: семья говорит, что это просто работа

Итак, Урач публикует контент на платформе для взрослых, а в прошлом году стало известно, что за камерой стоит ее сын, которому всего 19. В разговоре с журналистами один спросил Артура, может ли он относиться к этому как к работе.

Ну, для меня это действительно работа. Даже потому, что она моя мать, и она меня не привлекает,

– ответил Артур.

И добавил: "Иногда я думаю: "Это отвратительно" – была такая сцена". Тут Андресса вмешалась и подтвердила, что была такая сцена, которую ее сын назвал отвратительной, но назвала все это смешным.

Женщина публикует контент на платформе для взрослых, а за камерой стоит ее сын / Фото Chupim Metropolitana

А вот пользователи социальных сетей в комментариях не смеялись:

"Подождите минутку, дайте это осознать".

"Мама – порнозвезда, а сын, ее собственный сын, которого она родила, снимает свою мать? Во что превращается мир?"

"Общество потеряло ценности, целостность, интегрированность и порядочность".

"До чего дошло общество. У нас матери используют своих детей для съемок сексуальных сцен... Будто это нормально".

Это не первый случай, когда Андресса и Артур сталкиваются с негативной реакцией на их бизнес. Это началось еще в 2023, когда Артур рассказал, чем он занимается.

Неожиданные находки От секс-кресла до пикантного робота: бывшие модели раскрыли криповые тайны особняка Playboy

Но и в прошлом году на упреки Артур отвечал, что он "крут в фотографировании" и не стесняется работы своей мамы. И очень спокойно относится к ее решению.