Эти 5 культовых фильмов учат преодолевать трудности и тяжкие времена

Иногда нам бывает тяжело, и хочется поискать дополнительное вдохновение. В такой ситуации можно обратиться и к хорошему кино.

Преодолеть трудности нелегко, но возможно – благодаря стойкости, правильным инструментам и вдохновляющим историям, которые мотивируют. О нескольких таких напомнит 24 Канал со ссылкой на GQ.

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5 фильмов, которые вдохновляют – их действительно стоит посмотреть

Истории других людей, даже если вымышленные, могут научить нас продолжать бороться, вставать после падения, учиться на ошибках и браться за вторые шансы. Именно поэтому фильм может стать отличным инструментом в те моменты, когда нам нужен толчок.

Игры разума (A Beautiful Mind). Фильм основан на реальных событиях, главные роли сыграли Рассел Кроу и Дженнифер Коннелли. Это история о Джоне Нэше, гениальном человеке с талантом к цифрам и математике, но и с психическим расстройством, грозящим разрушить его жизнь, семью и карьеру. Джон учится жить с этим состоянием и преодолевать его.

A Beautiful Mind: смотрите трейлер от Amblin

Форрест Гамп (Forrest Gump). Один из самых известных фильмов Тома Хэнкса, сочетание вымысла и реальности. Он о стремлении стать лучшим и не позволять миру определять тебя. Форрест – мальчик с низким IQ, но с матерью, которая поддерживает его во всем и помогает раскрыть его таланты. И постепенно Форест преодолевает всевозможные невзгоды, от войны во Вьетнаме до любви и вызова отцовства.

Forrest Gump: смотрите трейлер от Paramount Movies

Рокки (Rocky). Мир познакомился с Рокки Бальбоа в 1976 году. Фильм с Сильвестром Сталлоне рассказывает историю боксера-любителя, который получил возможность драться с чемпионом. Рокки никогда не дрался на таком уровне и не имел необходимых ресурсов, но он упорно тренировался, чтобы доказать, что он тоже может стать чемпионом и ничто не остановит его на пути к мечте.

Rocky: смотрите трейлер от Amazon MGM Studios

Марсианин (The Martian). Фильм номинирован на 7 Оскаров. Он рассказывает об астронавте (играет Мэтт Дэймон), которого случайно забыли на поверхности Марса. Оказавшись в одиночестве, он должен был найти способ выжить и связаться с Землей. Для этого он использовал мало ресурсов и много креатива. Этот фильм рассказывает о том, как творчество и немного ума могут помочь преодолеть проблемы.

The Martian: смотрите трейлер от 20th Century Studios

Миллионер из трущоб (Slumdog Millionaire). Дев Патель сыграл главную роль в этом замечательном фильме, который получил 8 Оскаров. Лента рассказывает о бедном мальчике из Мумбаи, который наталкивается на различные вызовы и трудности в жизни. Как-то он участвует в телешоу, где побеждает и получает приз в миллион долларов, но – его обвиняют в мошенничестве. Тогда он рассказывает о своей жизни и тех сложных моментах, которые отметили его и привели к тому, что он узнал, как выиграть в этой игре.

Slumdog Millionaire: смотрите трейлер от SearchlightPictures

Существует еще очень много классических фильмов, которые стремятся вдохновить нас, научить, что мы сильнее, чем думаем. Все они показывают нам, что нет препятствий, которые невозможно преодолеть – мы просто должны найти правильный способ сделать это.