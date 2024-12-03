Экономия того не стоит: почему нельзя мыть авто плыном для посуды

Стремление сэкономить – вполне нормально. Особенно, когда касается средств для мытья вашего транспортного средства. Но можно ли для этого использовать обычный плын для посуды?

Ответ на этот вопрос появился на портале "Твоя машина", пишет 24 Канал. Узнайте, стоит ли экономия того и какими могут быть последствия, если вы все же беретесь за средство для мытья посуды.

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Мыть или не мыть средством для мытья посуды

Да, средство для мытья посуды может быть едва ли не первым, что придет вам в голову, когда говорится о мытье авто. Но следует ли использовать плын? Эксперты единодушны в ответе. Делать этого не стоит.

Прежде всего следует понимать, какой состав средства для мытья посуды. В нем высокая кислотность. А это может негативно повлиять на внешний вид вашего транспортного средства. Если же использовать плын на постоянной основе, то со временем можно увидеть неприятные последствия: лакокрасочное покрытие повредится, а на кузове может возникнуть коррозия.

Но это еще не все. Если вы таки взялись за мытье с помощью плына, то чрезвычайно важно полностью его смыть. В противном случае на авто останутся разводы, а на фарах будет образовываться конденсат.

Если вы хотите избежать негативных последствий – используйте специальные средства. Их разрабатывают для того, чтобы они не только эффективно очищали транспортное средство, но и не вредили ни лакокрасочному покрытию, ни другим элементам.

Лучше используйте специальные средства / Фото freepik

Если уж так случилось, что под рукой нет специального средства – не беда. В экстренном случае можно воспользоваться детским шампунем или средством для ухода за четвероногими друзьями. Они по составу не такие агрессивные, а значит – неприятных последствий можно будет избежать.

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Как бы там ни было, старайтесь не злоупотреблять этим. Использовать плын для мытья посуды раз или дважды – не беда. Если же делать это на постоянной основе, то неприятных последствий будет сложно избежать.