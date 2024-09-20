Можно ли надевать кроссовки на собеседование: 5 нюансов, которые следует понимать

Интересный вопрос, можно ли приходить на собеседование в кроссовках? Кроссовки давно стали обувью, которая больше не предназначена только для физических упражнений, но факт, что они подходят не для всего.

То есть все еще существуют места, ситуации или типы событий, где кроссовки могут быть не лучшим выбором. Хотя есть определенный набор правил, пишет GQ, при соблюдении которых негатив можно нивелировать.

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Кроссовки разрешены в офисах, но можно ли обувать их на собеседование

Прежде всего надо убедиться, что пара кроссовок, которую вы собираетесь обуть, имеет правильный стиль для этого конкретного случая. Когда мы говорим о собеседовании, то понятно, что вы хотите произвести хорошее впечатление, показать серьезность.

Итак, ваш наряд должен помогать вам чувствовать себя уверенно и спокойно. А это значит, что вам нужно обуть то, что показывает, что вы понимаете стиль места, где вы хотите работать.

Могут ли это быть кроссовки? Да, хотя, возможно, не для каждого типа собеседования – поэтому важно ознакомиться с дресс-кодом работодателя. И даже если кроссовки там разрешены, вам следует позаботиться об определенных деталях, чтобы произвести лучшее впечатление.

Есть определенный набор правил, при соблюдении которых негатив с кроссовками можно нивелировать / Фото freepik

Как носить кроссовки на собеседовании

Кроссовки должны быть идеально чистыми. Вся ваша одежда должна быть идеально чистой и в хорошем состоянии. Поскольку кроссовки считают более повседневным типом обуви, чрезвычайно важно, чтобы они имели блестящий и чистый вид. Особенно если это белые кроссовки, на которых пятна и грязь намного заметнее. Чистая и ухоженная обувь говорит о вас хорошо и показывает, что вы человек, который посвящает внимание деталям.

Вся ваша одежда должна быть идеально чистой и в хорошем состоянии. Поскольку кроссовки считают более повседневным типом обуви, чрезвычайно важно, чтобы они имели блестящий и чистый вид. Особенно если это белые кроссовки, на которых пятна и грязь намного заметнее. Чистая и ухоженная обувь говорит о вас хорошо и показывает, что вы человек, который посвящает внимание деталям. Выбирайте классические нейтральные цвета. Если ваше собеседование не касается творческой сферы или не требует чего-то более яркого, лучше держаться нейтральных цветов – это белый, черный, темно-синий или серый. Они свидетельствуют о профессиональном подходе, элегантности, спокойствии, надежности и уверенности в себе. Нейтральные цвета также легче комбинировать и они могут хорошо подходить к любому наряду. Яркие же цвета или обувь с большим количеством деталей могут привлечь внимание к ним – а не к вам.

Если ваше собеседование не касается творческой сферы или не требует чего-то более яркого, лучше держаться нейтральных цветов – это белый, черный, темно-синий или серый. Они свидетельствуют о профессиональном подходе, элегантности, спокойствии, надежности и уверенности в себе. Нейтральные цвета также легче комбинировать и они могут хорошо подходить к любому наряду. Яркие же цвета или обувь с большим количеством деталей могут привлечь внимание к ним – а не к вам. Не делайте свой наряд слишком повседневным. Вам нужно сочетать более формальные элементы с более повседневными. Например, ваши кроссовки должны играть с брюками, пиджаками или рубашками, сочетаясь так, чтобы показывать сбалансированный стиль. Вам необязательно надевать костюм, но важно, чтобы он не был повседневным, поскольку собеседования имеют определенную степень формальности, и важно показать, что вы приложили усилия, чтобы хорошо выглядеть.

Итак, заметьте: хорошая и правильная одежда – это знак уважения к другим и к вашему рабочему месту. Благодаря хорошему внешнему виду вы сможете лучше подать и, в конце концов, продать себя.