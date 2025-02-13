Важное об интимной прическе для мужчин: обязательно обратите внимание на эти советы

Что предпочитают женщины, если речь идет об интимной прическе у мужчин? Исследование, проведенное производителем средств интимного ухода Sentou в 2022 году, получило ответы.

Также есть несколько очень важных советов, которые сделают ваш уход за волосами в области гениталий более легким и правильным. 24 Канал исо ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Поговорим об интимном бритье для мужчин

В Sentou опросили 776 человек всех возрастных групп об их предпочтениях и привычках по "удалению волос внизу". І 63% респондентов заявили, что бреют или эпилируют интимные зоны – как мужчины, так и женщины.

Интересно, что 70% мужчин хотят, чтобы партнерша была безволосой в интимной зоне, но только 50% женщин стремятся видеть гладкое тело партнера.

Еще интереснее, что 70% людей сказали, что бреют лобок, потому что просто предполагают, что их партнер этого хочет, а не потому, что они сами считают это более эстетичным.

На самом деле, и это очевидно, вы сами должны решить для себя, что именно вам больше нравится. И не стоит просто предполагать, что у вашего партнера есть предпочтения, а надо спросить о них. Тогда вы гарантированно найдете хороший компромисс.

Что делать с волосами "там" – решать только вам, но вы должны понимать варианты / Фото karlyukav@freepik

Какие интимные прически существуют

Если вы сторонник неприхотливости и не хотите тратить много времени на уход "там", то можете просто немного подстригать волосы. Для этого есть специальные триммеры, использование которых требует минимальных усилий.

волосы. Для этого есть специальные триммеры, использование которых требует минимальных усилий. Если вы только не хотите, чтобы волоски выглядывали из-под боксерских трусов, то и брейте только те участки, которые за пределами текстиля . Или совмещайте это с подстриганием.

. Или совмещайте это с подстриганием. Кто любит быть полностью безволосым, должен сбрить все волосы , начиная от зоны непосредственно над пенисом и заканчивая яичками и щелью на ягодицах. Здесь стоит обратиться в хорошую студию восковой эпиляции, чтобы все было безупречно и минимум на несколько недель.

, начиная от зоны непосредственно над пенисом и заканчивая яичками и щелью на ягодицах. Здесь стоит обратиться в хорошую студию восковой эпиляции, чтобы все было безупречно и минимум на несколько недель. Ну, а если вы считаете, что ваши волосы и так в идеальном состоянии – это тоже круто, ничего и не делайте.

Уход за волосами в области гениталий важен и делать это надо правильно / Фото krakenimages.com@freepik

Что следует учитывать в плане удаления волос возле гениталий