Важное об интимной прическе для мужчин: обязательно обратите внимание на эти советы
Что предпочитают женщины, если речь идет об интимной прическе у мужчин? Исследование, проведенное производителем средств интимного ухода Sentou в 2022 году, получило ответы.
Также есть несколько очень важных советов, которые сделают ваш уход за волосами в области гениталий более легким и правильным. 24 Канал исо ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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Поговорим об интимном бритье для мужчин
В Sentou опросили 776 человек всех возрастных групп об их предпочтениях и привычках по "удалению волос внизу". І 63% респондентов заявили, что бреют или эпилируют интимные зоны – как мужчины, так и женщины.
Интересно, что 70% мужчин хотят, чтобы партнерша была безволосой в интимной зоне, но только 50% женщин стремятся видеть гладкое тело партнера.
Еще интереснее, что 70% людей сказали, что бреют лобок, потому что просто предполагают, что их партнер этого хочет, а не потому, что они сами считают это более эстетичным.
На самом деле, и это очевидно, вы сами должны решить для себя, что именно вам больше нравится. И не стоит просто предполагать, что у вашего партнера есть предпочтения, а надо спросить о них. Тогда вы гарантированно найдете хороший компромисс.
Какие интимные прически существуют
- Если вы сторонник неприхотливости и не хотите тратить много времени на уход "там", то можете просто немного подстригать волосы. Для этого есть специальные триммеры, использование которых требует минимальных усилий.
- Если вы только не хотите, чтобы волоски выглядывали из-под боксерских трусов, то и брейте только те участки, которые за пределами текстиля. Или совмещайте это с подстриганием.
- Кто любит быть полностью безволосым, должен сбрить все волосы, начиная от зоны непосредственно над пенисом и заканчивая яичками и щелью на ягодицах. Здесь стоит обратиться в хорошую студию восковой эпиляции, чтобы все было безупречно и минимум на несколько недель.
- Ну, а если вы считаете, что ваши волосы и так в идеальном состоянии – это тоже круто, ничего и не делайте.
Что следует учитывать в плане удаления волос возле гениталий
- Если вы остановились на стрижке, возьмите маникюрные ножницы, чтобы не забивать лезвие бритвы длинными волосками.
- Если таки будете брить, найдите подходящую бритву – лезвие всегда должно быть чистым и максимально острым.
- Перед процессом примите горячий душ. Так вы удалите все бактерии, которые могут проникнуть в кожу через микротравмы, вызванные бритьем.
- Никогда не брейтесь против роста волос, то есть всегда по направлению роста. И используйте пену или гель для бритья.
- Натягивайте участки кожи, которые нужно брить. Это облегчает процесс и предотвращает порезы.
- Душ с холодной водой после бритья закроет поры и быстрее успокоит кожу. И обязательно примените увлажняющий крем.
- Избегайте ношения тесного белья какое-то время, пока кожа не успокоится. Также табу – солярий, бассейн и море.