Близнецы – хватит сдерживать себя, Девы – время бороться за важное: мужской гороскоп на неделю

Ожидайте от Вселенной ударов кнутом – начинается неделя очень дезориентирующей энергии. Но есть и полюс – вы можете использовать ее для любых важных начинаний или планов.

25 февраля может принести мрачные вибрации в нашу реальность, зато 27 февраля вероятны захватывающие сюрпризы. Посмотрите же, что впереди именно у вашего знака Зодиака в этом гороскопе от People на 24 Канале.

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Мужской гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля). Сейчас вы почувствуете, будто видите ночным зрением. Это отличное время, чтобы записать свои мечты, желания и видения в блокнот. Вселенная может казаться немного медленнее, но это нормально. Отдых, подзарядка и перезагрузка батареек пойдут вам на пользу. Подумайте, как высвободить что-то, что вас преследует. А если вы работаете над проектом или контрактом, связанным с коммуникациями – ожидайте хороших новостей!

Сейчас вы почувствуете, будто видите ночным зрением. Это отличное время, чтобы записать свои мечты, желания и видения в блокнот. Вселенная может казаться немного медленнее, но это нормально. Отдых, подзарядка и перезагрузка батареек пойдут вам на пользу. Подумайте, как высвободить что-то, что вас преследует. А если вы работаете над проектом или контрактом, связанным с коммуникациями – ожидайте хороших новостей! Телец (19 апреля – 20 мая). Вы можете почувствовать, что проснулись и попали в волшебную страну. Эта неделя привлекает особое внимание к новым начинаниям, связанных с друзьями. Вы можете и расширить круг своих знакомств. Просьба об услуге у знакомых также может быть очень удачной в это время, особенно если вы стремитесь достичь важного этапа или цели. Вселенная действительно прикрывает вашу спину сейчас, и, похоже, вас также ждут приятные новости, связанные с деньгами.

Вы можете почувствовать, что проснулись и попали в волшебную страну. Эта неделя привлекает особое внимание к новым начинаниям, связанных с друзьями. Вы можете и расширить круг своих знакомств. Просьба об услуге у знакомых также может быть очень удачной в это время, особенно если вы стремитесь достичь важного этапа или цели. Вселенная действительно прикрывает вашу спину сейчас, и, похоже, вас также ждут приятные новости, связанные с деньгами. Близнецы (20 мая – 20 июня). Важная неделя для ваших амбиций, ведь перед вами могут открыться все двери. Поэтому не сдерживайте себя, заходите во все. Ловите момент, создавайте свою империю и тянитесь к наследию. Это может быть запуск кампании, повышение или привлечение ценного клиента. Если по каким-то причинам вы недовольны своей карьерой, то можете по-настоящему переключиться и уйти на новые направления.

Важная неделя для ваших амбиций, ведь перед вами могут открыться все двери. Поэтому не сдерживайте себя, заходите во все. Ловите момент, создавайте свою империю и тянитесь к наследию. Это может быть запуск кампании, повышение или привлечение ценного клиента. Если по каким-то причинам вы недовольны своей карьерой, то можете по-настоящему переключиться и уйти на новые направления. Рак (20 июня – 22 июля). Вы стремитесь изменить свой график и примерить на себя новый образ. Можете подумать о приключениях или исследованиях. Ключ к успеху сейчас в том, чтобы посмотреть на то, где вы, и обдумать, как вы можете продолжить личный и профессиональный рост, чтобы в итоге достичь счастья и самореализации. И, кажется, кто-то за кулисами помогает вам двигаться вперед, словно особый ангел-хранитель.

Вы стремитесь изменить свой график и примерить на себя новый образ. Можете подумать о приключениях или исследованиях. Ключ к успеху сейчас в том, чтобы посмотреть на то, где вы, и обдумать, как вы можете продолжить личный и профессиональный рост, чтобы в итоге достичь счастья и самореализации. И, кажется, кто-то за кулисами помогает вам двигаться вперед, словно особый ангел-хранитель. Лев (22 июля – 22 августа). Это важная неделя, чтобы оценить, где вы в ключевых отношениях. Например, вы с кем-то можете вести переговоры о том, чтобы объединиться, или заниматься последними деталями сделки. Вы также можете задуматься о материальном: наследстве, премии, кредите, долгах, активах и инвестициях. Если вы хотите достичь важных сдвигов, сейчас самое время обратить внимание на эти вопросы. Кто-то из вашего окружения болеет за вас и может помочь в достижении ключевой цели.

Это важная неделя, чтобы оценить, где вы в ключевых отношениях. Например, вы с кем-то можете вести переговоры о том, чтобы объединиться, или заниматься последними деталями сделки. Вы также можете задуматься о материальном: наследстве, премии, кредите, долгах, активах и инвестициях. Если вы хотите достичь важных сдвигов, сейчас самое время обратить внимание на эти вопросы. Кто-то из вашего окружения болеет за вас и может помочь в достижении ключевой цели. Дева (22 августа – 22 сентября). В последнее время отношения были для вас не слишком сложными, но за все, что имеет ценность, стоит бороться. Если вы думали поискать идеального партнера, который поможет вам достичь цели – это идеальное время для поиска. Возможно, вам также улыбнется профессиональная удача. Но у одиноких, которые ищут именно любовь, может быть не так много возможностей. В то же время помолвка, переезд или брак могут быть благоприятными.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото rawpixel.com@freepik

Весы (22 сентября – 22 октября). Это время, чтобы пересмотреть все свои продуктивные обязанности и начать вычеркивать их одну за другой. Вселенная поощряет вас быть активным, настойчивым и четко осознавать, чего вы хотите. На вашем столе может появиться больше задач, клиентов или проектов – и вы можете прекрасно справиться с ними, если будете действовать по порядку. Если вы ищете новую работу, эта неделя может помочь вам выйти на нужных людей. Также неожиданно появится возможность, которая вас удивит и наполнит радостью.

Это время, чтобы пересмотреть все свои продуктивные обязанности и начать вычеркивать их одну за другой. Вселенная поощряет вас быть активным, настойчивым и четко осознавать, чего вы хотите. На вашем столе может появиться больше задач, клиентов или проектов – и вы можете прекрасно справиться с ними, если будете действовать по порядку. Если вы ищете новую работу, эта неделя может помочь вам выйти на нужных людей. Также неожиданно появится возможность, которая вас удивит и наполнит радостью. Скорпион (22 октября – 21 ноября). Это одна из самых важных недель года для ваших страстей. Романтика, настоящая любовь, дети, а также хобби и творчество могут заблестеть золотом. Одинокие также могут встретить кого-то впечатляющего. А еще эта неделя может принести радостные новости, связанные с интимными отношениями, или же, если нет, то с финансовыми вопросами. И вам стоит улыбаться, вступая в новый месяц.

Это одна из самых важных недель года для ваших страстей. Романтика, настоящая любовь, дети, а также хобби и творчество могут заблестеть золотом. Одинокие также могут встретить кого-то впечатляющего. А еще эта неделя может принести радостные новости, связанные с интимными отношениями, или же, если нет, то с финансовыми вопросами. И вам стоит улыбаться, вступая в новый месяц. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Подготовьтесь к тому, что неделя раскроет мягкие стороны вашей личности. Возможно, вам захочется довериться своему сердцу и прочувствовать свои эмоции на самом глубоком уровне. Это может быть жизненно важный момент, чтобы обратиться к себе, задуматься над прошлым, домом и семьей. У вас будет возможность что-то изменить в этих сферах. Также в это время вы можете разделить с половинкой определенное волнение и удачу.

Подготовьтесь к тому, что неделя раскроет мягкие стороны вашей личности. Возможно, вам захочется довериться своему сердцу и прочувствовать свои эмоции на самом глубоком уровне. Это может быть жизненно важный момент, чтобы обратиться к себе, задуматься над прошлым, домом и семьей. У вас будет возможность что-то изменить в этих сферах. Также в это время вы можете разделить с половинкой определенное волнение и удачу. Козерог (21 декабря – 19 января). Сейчас в вашей жизни течет волнующий приток энергии. Вы готовы принять некоторые изменения, начать новое приключение или путешествие на новую территорию. Перед вами откроются новые двери, и вы возьмете на себя инициативу на светлом пути. В это время ваши друзья могут сплотиться вокруг вас и ваших идей. Это отличное время для группового путешествия или создания группового подкаста. В общем сейчас удачными будут начинания, связанные с коммуникациями. Наконец, в это время вы также можете услышать приятные новости о своей рабочей жизни.

Сейчас в вашей жизни течет волнующий приток энергии. Вы готовы принять некоторые изменения, начать новое приключение или путешествие на новую территорию. Перед вами откроются новые двери, и вы возьмете на себя инициативу на светлом пути. В это время ваши друзья могут сплотиться вокруг вас и ваших идей. Это отличное время для группового путешествия или создания группового подкаста. В общем сейчас удачными будут начинания, связанные с коммуникациями. Наконец, в это время вы также можете услышать приятные новости о своей рабочей жизни. Водолей (19 января – 18 февраля). Неделя подарит возможности прикоснуться к метафорическому горшку с золотом и пожинать то, что вы посеяли. Могут появиться замечательные новости, связанные с деньгами, но они будут то поступать, то исчезать. Вы можете получить новую работу, клиента или прибавку к зарплате. Или можете инвестировать в ценную вещь, которая наполнит вас радостью. Также возможны яркие новости, связанные с романтикой или творчеством.

Неделя подарит возможности прикоснуться к метафорическому горшку с золотом и пожинать то, что вы посеяли. Могут появиться замечательные новости, связанные с деньгами, но они будут то поступать, то исчезать. Вы можете получить новую работу, клиента или прибавку к зарплате. Или можете инвестировать в ценную вещь, которая наполнит вас радостью. Также возможны яркие новости, связанные с романтикой или творчеством. Рыбы (18 февраля – 20 марта). Это сезон дней рождения, и Вселенная даст вам возможность сыграть в игру "выбери свое приключение". Подумайте, что вы хотите построить в этом году? Если вы начнете действовать сейчас, ваши видения, цели и планы найдут отклик у Вселенной, что будет открывать вам двери к неизведанным территориям. В это время могут появиться и радостные новости, связанные с домом, семьей, недвижимостью или бытовыми делами.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.