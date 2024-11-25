Планы напрочь сходят с рельсов у Овнов и Стрельцов: мужской гороскоп на 25 ноября – 1 декабря

Меркурий, наша планета разума и общения, начал свое ретроградное движение. Как следствие, в ближайшее время мы будем ощущать стагнацию и снижение уровня энергии.

Но есть и плюсы – это хорошее время, чтобы остановиться и оценить нашу жизнь, а также восстановить связь с прошлым. А что прогнозируют астрологи именно для вашего знака Зодиака, читайте на сайте 24 Канала в гороскопе от People.

Смотрите также Как звезды повлияют на ваши отношения: путеводитель на 2025 год для мужчин всех знаков Зодиака

Мужской гороскоп на неделю 25 ноября – 1 декабря 2024 года

Овен (21 марта – 19 апреля). Вы почувствуете замедление темпа жизни, и это не только из-за сезона праздников. Добавится желание открыть для себя новые горизонты, как в личном, так и в профессиональном плане. Однако что-то, к чему вы стремились в течение последних недель, может затянуться или сойти с рельсов. Заметьте, что это не ограничивает вас, а лишь поощряет пойти новым маршрутом. Отдельно заметим, если вы сейчас в разгаре путешествия или заключаете контракт, трижды все проверяйте.

Вы почувствуете замедление темпа жизни, и это не только из-за сезона праздников. Добавится желание открыть для себя новые горизонты, как в личном, так и в профессиональном плане. Однако что-то, к чему вы стремились в течение последних недель, может затянуться или сойти с рельсов. Заметьте, что это не ограничивает вас, а лишь поощряет пойти новым маршрутом. Отдельно заметим, если вы сейчас в разгаре путешествия или заключаете контракт, трижды все проверяйте. Телец (20 апреля – 20 мая). В ваших отношениях больше внимания уделяйте пониманию того, что такое равенство. Вы, скорее всего, вели переговоры о чем-то личном или профессиональном. Некоторые из вас могут даже сомневаться, можете ли вы открыться и довериться другой стороне. Что ж, эти дни побуждают вас замедлить темп, сделать шаг назад и оценить все, вместо того, чтобы продолжать двигаться вперед. Если вы будете осторожными и практичными, то сможете достичь цели.

В ваших отношениях больше внимания уделяйте пониманию того, что такое равенство. Вы, скорее всего, вели переговоры о чем-то личном или профессиональном. Некоторые из вас могут даже сомневаться, можете ли вы открыться и довериться другой стороне. Что ж, эти дни побуждают вас замедлить темп, сделать шаг назад и оценить все, вместо того, чтобы продолжать двигаться вперед. Если вы будете осторожными и практичными, то сможете достичь цели. Близнецы (21 мая – 20 июня). Вы заняты отношениями, и, похоже, сейчас что-то помешает. Например, вы думаете, что вы и ваш близкий человек – в бизнесе, любви или сотрудничестве – полностью на одной волне, но вдруг увидите, что это не так. Лучшее, что вы можете сделать – это притормозить, пересмотреть, а затем разработать новый план действий. Возможно, для этого понадобится несколько недель. Если вы будете действовать осторожно и работать в команде, окончательная договоренность будет хорошей.

Вы заняты отношениями, и, похоже, сейчас что-то помешает. Например, вы думаете, что вы и ваш близкий человек – в бизнесе, любви или сотрудничестве – полностью на одной волне, но вдруг увидите, что это не так. Лучшее, что вы можете сделать – это притормозить, пересмотреть, а затем разработать новый план действий. Возможно, для этого понадобится несколько недель. Если вы будете действовать осторожно и работать в команде, окончательная договоренность будет хорошей. Рак (21 июня – 22 июля). В последнее время в вашей жизни был шквал активности, теперь вы можете вдруг почувствовать, что оказались в неподвижном потоке машин. Жизнь может буквально застыть. У вас есть бесконечный список обязанностей и приоритетов, с которыми вы надеялись справиться до отпуска, но, похоже, этого не произойдет. Но не стоит напрягаться – просто нужно быть более реалистичными к себе и обсудить ожидания других. А если вы хотите вернуться на старую работу, звезды на вашей стороне.

В последнее время в вашей жизни был шквал активности, теперь вы можете вдруг почувствовать, что оказались в неподвижном потоке машин. Жизнь может буквально застыть. У вас есть бесконечный список обязанностей и приоритетов, с которыми вы надеялись справиться до отпуска, но, похоже, этого не произойдет. Но не стоит напрягаться – просто нужно быть более реалистичными к себе и обсудить ожидания других. А если вы хотите вернуться на старую работу, звезды на вашей стороне. Лев (23 июля – 22 августа). В последнее время на вашем лице сияла улыбка, однако сейчас вы можете обнаружить, что не уверены в том, реальная она или притворная. Если вы недавно начали встречаться, то можете обнаружить, что ваша новая пара ведет себя немного нетипично. Бывшие также могут появляться в ваших мессенджерах или снах. Если вы все еще держите факел для того, кто ушел, сейчас отличный период, чтобы наладить отношения. Отдельно стоит отметить, если у вас есть дети, вы можете почувствовать, что ваши планы рушатся.

В последнее время на вашем лице сияла улыбка, однако сейчас вы можете обнаружить, что не уверены в том, реальная она или притворная. Если вы недавно начали встречаться, то можете обнаружить, что ваша новая пара ведет себя немного нетипично. Бывшие также могут появляться в ваших мессенджерах или снах. Если вы все еще держите факел для того, кто ушел, сейчас отличный период, чтобы наладить отношения. Отдельно стоит отметить, если у вас есть дети, вы можете почувствовать, что ваши планы рушатся. Дева (23 августа – 22 сентября). Это сезон праздников, когда большинство Дев стремятся процветать! Однако этот сезон может быть немного более запутанным или вялым, чем обычно. С положительной стороны, у вас будет больше времени, чтобы не спешить и насладиться празднованиями с родными и близкими. Если вы хотите восстановить связь с родственниками, это отличное время для этого. С другой стороны, между вами и членами семьи могут возникнуть разногласия. В таком случае твердо отстаивайте свою позицию, но будьте открыты к идеям других.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). На этой неделе вы можете заметить, что чувствуете, будто вы и ваш круг общения находитесь на разных страницах. Возможно, у вас не будет разных мыслей, но будет такое ощущение, что никто не слышит друг друга и не говорит об одном и том же. Сейчас очень важно практиковать терпение в общении, быть активным слушателем. Если вы этого не сделаете, то можете обнаружить, что ненужные разногласия появляются отовсюду. Лучше посмейтесь над глупостями и отпустите разочарования.

На этой неделе вы можете заметить, что чувствуете, будто вы и ваш круг общения находитесь на разных страницах. Возможно, у вас не будет разных мыслей, но будет такое ощущение, что никто не слышит друг друга и не говорит об одном и том же. Сейчас очень важно практиковать терпение в общении, быть активным слушателем. Если вы этого не сделаете, то можете обнаружить, что ненужные разногласия появляются отовсюду. Лучше посмейтесь над глупостями и отпустите разочарования. Скорпион (23 октября – 21 ноября). Кажется, что-то не так, когда речь идет о ваших доходах или финансах. Вероятно, последнее время вы чувствовали себя достаточно уверенно в вопросах денег, но что-то выпадает из поля зрения. Например, вы можете заметить, что чеки задерживаются или что на вашем счету – странные траты. Вы можете обнаружить, что вам приходится тратить больше денег на вещи, которые вы не планировали. Также вы можете потерять какие-то вещи – это будет выглядеть так, будто призрак отбирает их у вас.

Кажется, что-то не так, когда речь идет о ваших доходах или финансах. Вероятно, последнее время вы чувствовали себя достаточно уверенно в вопросах денег, но что-то выпадает из поля зрения. Например, вы можете заметить, что чеки задерживаются или что на вашем счету – странные траты. Вы можете обнаружить, что вам приходится тратить больше денег на вещи, которые вы не планировали. Также вы можете потерять какие-то вещи – это будет выглядеть так, будто призрак отбирает их у вас. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Сезон именин наступил, и вы готовы быть в центре внимания! Плывите по течению. Это ключевое время для вас, чтобы визуализировать то, что вы хотите увидеть в этом году, рассказать об этом Вселенной, а затем начать действовать, чтобы заставить все двигаться в этом направлении. С другой стороны, вы можете почувствовать, что жизнь сейчас несколько запутана, а планы, над которыми вы работали, сошли с рельсов. Это не для того, чтобы наказать вас, а чтобы освободить ваш график, чтобы у вас осталось время для большего.

Сезон именин наступил, и вы готовы быть в центре внимания! Плывите по течению. Это ключевое время для вас, чтобы визуализировать то, что вы хотите увидеть в этом году, рассказать об этом Вселенной, а затем начать действовать, чтобы заставить все двигаться в этом направлении. С другой стороны, вы можете почувствовать, что жизнь сейчас несколько запутана, а планы, над которыми вы работали, сошли с рельсов. Это не для того, чтобы наказать вас, а чтобы освободить ваш график, чтобы у вас осталось время для большего. Козерог (22 декабря – 19 января). Все не так, как кажется. Вы или кто-то другой можете скрывать секреты – и, возможно, они выйдут наружу. Если это секреты более сложного характера, сделайте все возможное, чтобы предотвратить вред, или выслушайте с открытым сердцем. Эта ситуация может распутываться до конца года – если так и произойдет, запаситесь терпением.

Все не так, как кажется. Вы или кто-то другой можете скрывать секреты – и, возможно, они выйдут наружу. Если это секреты более сложного характера, сделайте все возможное, чтобы предотвратить вред, или выслушайте с открытым сердцем. Эта ситуация может распутываться до конца года – если так и произойдет, запаситесь терпением. Водолей (20 января – 18 февраля). По сравнению с другими знаками Зодиака, вас может ждать прохладная неделя. Вы почувствуете ностальгию и сентиментальность. Вы можете пообщаться и восстановить связь со старыми друзьями или знакомыми. Вы можете наслаждаться медленным темпом жизни и поднять бокал за хорошие времена, наслаждаясь началом сезона праздников. Это время года благоприятно для того, чтобы любить жизнь.

По сравнению с другими знаками Зодиака, вас может ждать прохладная неделя. Вы почувствуете ностальгию и сентиментальность. Вы можете пообщаться и восстановить связь со старыми друзьями или знакомыми. Вы можете наслаждаться медленным темпом жизни и поднять бокал за хорошие времена, наслаждаясь началом сезона праздников. Это время года благоприятно для того, чтобы любить жизнь. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вы изо всех сил старались успеть выполнить все свои дела перед праздниками. Однако теперь вы можете понять, что они откладываются до 2025 года. Не воспринимайте это как поражение, а скорее как послание от Вселенной, что сейчас не время сосредотачиваться только на работе. Вы должны замедлить темп, наслаждаться жизнью и восстановить связь с друзьями и семьей. Даже если в вашей рабочей жизни появляется что-то, что требует контроля, старайтесь делать это быстро и не позволяйте этому вводить вас в стресс.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.