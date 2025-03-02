В какую очередь становиться, чтобы не зависнуть у кассы: ответ вас может удивить

Вам знаком тот момент, когда подходишь ближе к кассам и не можешь определиться, в какую очередь стать? Если да, то мы попробуем вам помочь с выбором.

Согласитесь, не слишком приятно становиться в очередь, где вы буквально зависаете. Между тем кассирша рядом быстренько отпускает покупателей, лишь усиливая ваше возмущение. 24 Канал расскажет, почему стоит становиться в левую очередь, ссылаясь на издание Metro.

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Самая медленная очередь, в которой ты стоишь

Своими мыслями по этому поводу ранее поделился актер книги "Почему другая очередь всегда движется быстрее". В ней Дэвид Эндрюс рассказал об истории и психологии очереди. В частности, он объяснил, почему в следующий раз вам следует стать в левую очередь.

Интересно, что в случае, если вам повезло выбрать самую быструю очередь, вы этого не заметите. И это будет происходить потому, что вы будете сконцентрированы на разгрузке покупок с тележки или корзины.

Наш разум настроен против нас, – объясняет румынский автор Дэвид Эндрюс. – Независимо от фактически потраченного времени, самой медленной всегда будет та очередь, в которой вы стоите.

Как выбрать самую быструю очередь

Автор говорит, что следует выбирать очередь, в которой в основном мужчины. Исследования показывают, что они менее терпеливы. А значит – могут быстрее сдаваться и уходить раньше без покупки.

Исследования показывают, что они менее терпеливы. А значит – могут быстрее сдаваться и уходить раньше без покупки. Выбирайте левую кассу. Здесь все очень и очень просто. Большинство людей – праворукие. Поэтому, они естественно тяготеют к правой очереди.

Здесь все очень и очень просто. Большинство людей – праворукие. Поэтому, они естественно тяготеют к правой очереди. Также автор призывал рассчитываться наличными. Заметим, что его совет актуален в случае, если исчезает свет или есть проблемы со связью. Тогда действительно терминал может плохо работать, а следовательно – расчет может затянуться не на одну минуту.



По ощущениям соседняя касса всегда движется быстрее / Фото DrobotDean

Обратим внимание на определенную вероятность. Если вы станете в одну из трех очередей, то будете иметь один из трех шансов, что именно ваша очередь будет самой быстрой, и два из трех шансов, что быстрее будут другие.

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В следующий раз попробуйте стать в левую очередь, когда наведаетесь в местный супермаркет. Надеемся, этот совет поможет вам сэкономить немного времени и нервов.