С привкусом осени: 4 изысканных парфюма для мужчин 20+
19 ноября 2024, 13:57Читати новину українською
Мужчины после 20 лет ценят ароматы, излучающие изысканность и силу с хорошим балансом игривости и элегантности. И это именно то, что соответствует осеннему сезону 2024 года.
Короткий, но эффективный список мужских духов, которые проектируют признаки хорошего вкуса и осеннего духа, создал портал GQ. 24 Канал приводит этот список из 4 позиций.
Смотрите также Топовые 4 осенние духи для мужчины 30+ с хорошим вкусом
Подборка духов для осени 2024 мужчинам 20+
Нелегко найти мужской аромат, который заставит парня в 20+ пахнуть мужчиной с характером, не отказываясь при этом от молодости и крутости, которая характерна для них сейчас. Чтобы сформировать этот список, пришлось учесть:
- Идеальное сочетание консервативности и веселья, исключительности и прохлады, которое не увеличит ваш возраст и не заставит вас выглядеть так, будто вы украли любимый аромат у отца.
- Теплый характер, который обволакивает и успокаивает, а также, в соответствии с сезоном, способен бороться с холодными температурами осени.
- Сложность без перегрузки, чтобы это были смелые ароматы, но не настолько интенсивные, чтобы вызывать головокружение.
- И, конечно, хороший вкус, но не классический, не скучный и не старомодный, а смесь изысканности, современности, темперамента и авангарда.
Лучшие осенние ароматы для мужчин 20+ / Фото производителей
Учитывая все это, получаем вот такой список:
- Kenzo Homme EDP. Безумие желания, доведенное до экстремума. Приглашение отправиться из бара в постель в хорошей компании. Древесный, морской и манящий аромат, подписанный гением парфюмерии Квентином Бишем. Чувственная интерпретация кожи, закаленной солнечными лучами и возрожденной пряными гранями в дизайне. Ноты: море, кожа и пачули.
- Парфюмированная вода Burberry Hero. Для молодых мужчин с утонченным вкусом. Предложение, полное чувственности с теплым ароматом, который путешествует из леса в самые уютные комнаты, возбуждая близость наших тел. Мощное творение британского бренда с нотами хвои, ладана, бензоина, атласского кедра, а также гималайского и вирджинского кедров.
- Versace Eros Flame EDP. Парфюм с удивительными контрастами, где лучшие ингредиенты обогащают и усиливают друг друга: горячее и холодное, сладкое и пряное, свет и тень. Свежие и сочные итальянские цитрусовые согреваются нотами мадагаскарского черного перца и окутываются ароматным диким розмарином. Другие ноты: чино, герань, роза, ваниль, бобы тонка, сандал, техасский кедр, пачули и дубовый мох.
- Jean Paul Gaultier Scandal Pour Homme. Древесный, амбровый мужской аромат для широких масс. Манящая сладость и безудержная эротика. Хит привлекательности и хорошего вкуса, который открывается нотами шалфея и мандарина, а затем быстро высыхает до теплой базы из карамели и бобов тонка. Ноты: мандарин, шалфей, карамель, бобы тонка и ветивер.