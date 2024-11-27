Как меньше пить на праздники: 5 советов экспертов, чтобы ограничить потребление алкоголя

Сезон праздников наступил, а вместе с ним и сезон усиленного потребления алкоголя. Но будьте уверены – это время можно спокойно пережить, не выпивая настолько много.

Как же сократить потребление алкоголя в этот праздничный сезон? Советы экспертов пересказывает 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Life.

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Советы экспертов относительно алкоголя во время праздников

Совет первый: планируйте или посещайте праздничные мероприятия, где алкоголь не является главным аттракционом.

Вечеринки часто сосредоточены вокруг алкоголя. Но лучше планируйте активные мероприятия, где главной привлекательностью является что-то другое,

– говорит доктор Стивен Холтсфорд из Recovery Centers of America.

А если вас все же пригласили на вечеринку с выпивкой, подумайте, стоит ли ее посещать. Или хотя бы установите лимит времени, которое вы можете там провести.

Совет второй: употребляйте алкоголь только в особых случаях.

Диетолог Келли Джонс советует минимизировать потребление алкоголя, выпивая только в особых случаях, а не, скажем, каждый вечер после работы. И помните, что:

Умеренное употребление алкоголя – это не более 1 напитка в день для женщин и 2 для мужчин.

Пьянство – это 4 или более напитков за 1 раз для женщин и 5 или более для мужчин.

А употребление 8 или более напитков в неделю для женщин или 15 и более для мужчин считают злоупотреблением алкоголем.

Как же сократить потребление алкоголя в этот праздничный сезон / Фото freepik

Совет третий: найдите приятеля для подотчетности.

Объединитесь с другом, который отказался от алкоголя, и превратите это в веселое испытание – вместе пробовать лучшие безалкогольные напитки,

– предлагает доктор Парта Нанди, из Университета Мичигана.

Это поможет вам напомнить себе, что вы должны быть верными своему желанию пить меньше.

Совет четвертый: разработайте стратегию употребления алкоголя. Нанди рекомендует установить лимит – например, только 1 напиток за вечер, но есть и больше способов быть стратегическим.

Я всегда советую откладывать первый напиток как можно дольше. Если начать с газировки или моктейля, это сокращает время, в течение которого можно употреблять алкоголь,

– говорит диетолог Стефани Данн из Nutrition QED.

Эксперты также рекомендуют чередовать алкогольный напиток с безалкогольным. Это может уменьшить общее потребление алкоголя, одновременно помогая поддерживать водный баланс (что может помочь избежать похмелья).

Совет пятый: откройте для себя мир моктейлей и других безалкогольных напитков.

Поэкспериментируйте с моктейлями, безалкогольным пивом и другими безалкогольными напитками дома еще до начала праздничных мероприятий,

– советует Данн.

На рынке много вариантов, каждый из нас может найти тот, который он захочет пить. Кроме того, на большинстве мероприятий будет по крайней мере сок или газировка. Но вы и сами можете взять с собой бутылку вина с нулевым содержанием алкоголя или ту же газировку.