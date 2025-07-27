Да, 24 Канал на днях наткнулся на интересное обсуждение: годится ли мужчинам носить плавки возле публичных водоемов. Правда, пока мы взялись этот вопрос изучать, сообщение уже снесли. Остались разве что популярные комментарии. Но, к счастью, нечто подобное уже обсуждали ранее.

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Так можно ли мужчинам носить плавки?

На этот вопрос, который поставил накануне в сети один из мужчин в тредс, ответил пользователь @borynets. Он отметил:

В Европе все надевают пляжные шорты. В таких плавках разве выходцы из бывшего союза, или спортсмены, которые на пляж вряд ли наденут такие плавки.

Ему на это ответили, что Европа большая. И что, к примеру, в Чехии, чем старше господин, тем крошечные плавки. Зато молодежь в основном носит шорты.

Вмешалась еще одна пользовательница. Она заметила, что "вам с таким телосложением – только на нудистский пляж ходить". И что можно обойтись ни без плавок, и без шорт.

Сам же borynets заметил, что ему вообще на пляж нельзя, поэтому он и не ходит туда.



Говорят, в Европе плавают в основном в шортах / Скриншот

Вернемся к замечанию о том, что молодежь носит в основном шорты. Действительно, если присмотреться к людям, которые отдыхают у воды, то плавки чаще всего можно увидеть как раз на наименее атлетического телосложения мужчинах. Такое вот забавное наблюдение.

Еще один пользователь в ответ на оригинальное сообщение, которого больше нет, заметил, что купаться в шортах – в основном американская особенность. Зато, по его мнению, плавки более распространены в Европе.



Выбор в пользу шорт мог прийти к нам из США / Скриншот

С ним поспорила другая пользовательница. Она заметила, что в Германии никто не выбирает плавки. Исключение, если человек занимается плаванием как спортом, а не просто проводит время на воде.

По мнению еще одной пользовательницы, плавки для пляжа более целесообразны. А вот шорты можно одеть поверх плавок, но не купаться в них. А еще, она считает, что "плавки шорты выбирают мужчины с -1 размером". И что этим они делают себе лишь хуже.



Есть те, кто поддерживает отдых в плавках / Скриншот

Как мы уже говорили, подобное обсуждение было уже, но в прошлом году. Тогда на одной из страниц появилось опрос, который сопровождался таким текстом: "Возник вопросчик в духе трендов тредс. Девушки, в каких плавках вам больше нравятся мужчины на пляже/бассейне? Мужчины, в каких плавках вам самим более нравится купаться?"

Тут пользователи на славу разгулялись. Вот одни из самых популярных ответов на вопрос, который актуален и сейчас:

"Главное, чтобы был в плавках";

"Хорошо, что хоть есть те, которые плавки одевают. Ведь есть и без них. Главное, чтобы пузо не закрывало плавки";

"Купальные шорты".

Собственно, большинство вариантов были именно за купальные шорты. Впрочем, пользовательницы сети признаются, что когда мужчина атлетического телосложения, то уже безразлично, в чем он отдыхает на воде.



Результаты опроса показали, что мужчины должны быть в шортах / Скриншот

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А вы чему отдаете предпочтение: плавкам или шортам? Или за аля-натюрель – в чем мать родила.