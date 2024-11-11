Никогда не глушите двигатель во время работы кондиционера, и вот почему

В холодное время года важно заботиться о своем транспортном средстве. Мелочи, которые кажутся несущественными, могут стать причиной серьезных поломок и проблем в будущем.

Так, частенько водители во время управления автомобилем допускают одну и ту же ошибку. О ней подробнее рассказывает 24 Канал, ссылаясь на издание "Твоя машина".

Стоит внимания Запах тухлых яиц может свидетельствовать о существенных проблемах с вашим автомобилем

Сначала выключаем кондиционер

Можно обратить внимание, что автомобилисты глушат транспортное средство, но забывают перед этим выключить кондиционер. Опытный механик рассказал, почему эта ошибка может создать безумный дискомфорт во время поездок.

Прежде всего он призывает обратить внимание на то, что происходит с авто. Если вы чувствуете неприятный запах в салоне, то это свидетельствует о том, что вы, как водитель, сделали что-то не так.

Объяснение неприятному аромату простое. Система кондиционирования автомобиля – идеальное место, где могут активно размножаться бактерии. И если вы не выключаете его перед глушением двигателя, то внутри скапливается конденсат. А он лишь ускоряет разрастание грибка.

Выключайте кондиционер, прежде ног глушить двигатель / Фото freepik

Как отмечает механик, как только вы глушите двигатель автомобиля, резко нагреваются внешние стенки воздуховодов в пространстве под капотом. Вследствие этого образуется конденсат. Вы, конечно же, можете очистить воздуховоды. Но, если продолжить забывать выключать кондиционер во время глушения авто, неприятный запах может снова вернуться.

Смотрите также Ржавчина больше не страшна: как ухаживать за авто осенью и зимой, чтобы не влететь на деньги

Что же тогда лучше сделать? Эксперт дал совет, который может использовать каждый. По его словам, стоит за пять минут до окончания поездки приучить себя выключать кондиционер. В то же время не следует полностью отключать систему обогрева. Это позволит процессу стабилизации температуры проходить плавно.