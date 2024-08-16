Почему самые богатые люди мира постоянно носят нейтральные цвета и почему вам стоит тоже

Нейтральные цвета – замечательные союзники самых богатых и успешных мужчин мира, а все потому, что они вне времени. В основном они подходят большинству людей и соответствуют Old Money и Quiet Luxury, которые доминируют в мире уже несколько лет.

Британская королевская семья, например, постоянно носит темно-синий. Бернар Арно и Билл Гейтс часто одевают однотонные классические цвета. А Дэвид Бекхэм и Дэниел Крейг любят хаки, армейский зеленый и серый.

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Почему самые богатые люди предпочитают нейтральные цвета в одежде

На самом деле нейтральные цвета не скучные или старомодные – если вы правильно их используете. Они могут сделать вас молодым, умным, интересным как для офиса, так и для свиданий. Нейтральные цвета могут быть очень крутыми и выходят за рамки трендов.

Тренд Quiet Luxury (тихая роскошь) говорит, чтобы создать дорогой образ, вам не нужно повсеместно использовать бренды или логотипы, а стоит отдать предпочтение материалам лучшего качества и классическим и элегантным цветам. Одним из самых больших преимуществ нейтральных цветов является то, что вы можете играть с деталями, такими как аксессуары или небольшие цветные штрихи, которые помогают разбудить ваш образ и придать ему уникальный оттенок с возможностью создать личный стиль.

Нейтральные цвета могут быть очень крутыми и выходят за рамки трендов / Фото freepik

Существуют базовые вещи, которые подходят ко всему, например белая рубашка на пуговицах или джинсы. Так же нейтральные цвета являются базовыми и позволяют создавать всевозможные комбинации, поскольку они хорошо сочетаются с разными цветами и друг с другом. Если у вас есть много вещей нейтральных цветов, вы можете создать больше комбинаций, а также быть уверенным, что ничто не будет неуместным. С нейтральными цветами вы можете создавать более гармоничные миксы, которые будут вне времени.

Универсальность – основа для создания разнообразных образов. Нейтральные цвета могут быть для дня и ночи, для профессиональных и повседневных образов. Вы можете носить один и тот же предмет одежды по-разному, вы даже можете адаптировать каждый элемент к вашему личному стилю или к вашему возрасту и потребностям. Белая футболка, например, может отлично смотреться с вашими любимыми джинсами и кроссовками, с пиджаком и строгими брюками или с парой спортивных штанов.

Нейтральные цвета являются базовыми и хорошо сочетаются с другими цветами и друг с другом / Фото freepik

Многие богатые люди мира выбирают очень похожий стиль одежды на каждый день, или создают униформу, которая становится их личной торговой маркой. И это не потому, что они не умеют носить что-то другое или потому, что они ленивые, а потому, что они знают, как определить, что им лучше всего подходит. Они решили упростить процесс одевания, чтобы он занимал меньше времени и меньше энергии, которую они используют для другого.

С нейтральными цветами вы демонстрируете элегантность и уверенность. Каждый цвет имеет свое значение и передает что-то свое. Например, синий (любимый цвет британских принцев и королей) передает интеллект, спокойствие и уверенность, черный – элегантность и силу, а оливково-зеленый – мудрость и сострадание. Со всем этим вы можете создавать комбинации, которые помогут вам выглядеть уверенным, умным, элегантным, сильным, или показать что-либо другое – то, что вы хотите передать.