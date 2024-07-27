Неприметный мужчина превратился в ослепительную супермодель после простой стрижки

Потрясающая трансформация благодаря волосам мужчины стала вирусной в тиктоке. Ведь теперь он выглядит очень привлекательным – после того, как доверился парикмахеру.

А перед визитом вряд ли это можно было о нем сказать. Так что вот какую разницу может обеспечить ваша прическа!

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Блестящая трансформация мужчины благодаря прическе

Мужчина пришел к парикмахеру и попросил подстричь его так, чтобы скрыть лоб. Но в итоге он полностью преобразился.

Тиктокер jorge_da_barberr имеет более 600 000 подписчиков, он опубликовал видео с одним из своих клиентов в салоне. И видео уже собрало более 3,7 миллиона лайков! Барбер порекомендовал клиенту несколько хаотичную стрижку:

Я рекомендовал ему беспорядочный кроп-топ с выпущенным кончиком, чтобы спасти линию роста волос и дополнить его форму головы.

Превращение мужчины из неприметного в супермодель: смотрите видео j_da_barberr

Клиент согласился – и в результате теперь выглядит как ослепительная супермодель. Зрители тиктока были так же поражены: